Ο Machine Gun Kelly έκανε ένα σπάνιο σχόλιο για την πρώην σύντροφό του, Megan Fox, η οποία είναι έγκυος στο παιδί τους και ενώ πλησιάζει η ημερομηνία του τοκετού της.

Ο MGK, 34 ετών, και η Megan Fox, 38 ετών, περιμένουν το πρώτο τους παιδί μαζί και η ηθοποιός των «Transformers», όπως γράφει η «Daily Mail», αναμένεται να γεννήσει τον επόμενο μήνα.

«Η εκκλησία ήταν στην ώρα της σήμερα», έγραψε ο καλλιτέχνης στα Instagram Stories. «Δεν μπορώ να περιμένω», πρόσθεσε, μαζί με τα emojis ενός μπιμπερό και ενός άνδρα που κρατάει ένα μωρό.

Υπήρχε σε μια οθόνη και ένα ακόμη μήνυμα που, μάλλον, ο καλλιτέχνης ήθελε να «περάσει» στους θαυμαστές του: «Το παρελθόν σου δεν είναι ο σκοπός σου - η προτεραιότητά σου είναι μπροστά σου».

Η Megan έχει ήδη άλλα τρία παιδιά με τον πρώην σύζυγό της, Brian Austin Green. Ο MGK είναι επίσης πατέρας της 15χρονης Casie, την οποία έχει αποκτήσει με την Emma Cannon.

Η Megan Fox χώρισε μετά από πέντε χρόνια σχέσης με τον Machine Gun Kelly, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Colson Baker. Η σταρ αποφάσισε να τελειώσει τη συγκεκριμένη σχέση μόλις λίγες εβδομάδες αφότου το ζευγάρι ανακοίνωσε ότι περιμένει το πρώτο του παιδί.



Πηγή: skai.gr

