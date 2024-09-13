Την πρώτης ανάρτηση μετά το θάνατο της μητέρας της – την ημέρα που έφτασε στη Βενετία για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου – έκανε σήμερα η Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman).

«Η αδελφή μου και εγώ μαζί με την οικογένειά μας, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την έκρηξη αγάπης και καλοσύνης που νιώσαμε αυτή την εβδομάδα» γράφει η διάσημη ηθοποιός, συνοδεύοντας την ανάρτηση με οικογενειακές φωτογραφίες, μαζί με τη μητέρα της.

«Κάθε μήνυμα που λάβαμε από εκείνους που αγάπησαν και θαύμασαν τη μητέρα μας σήμαινε περισσότερα για εμάς από όσα θα μπορέσουμε ποτέ να εκφράσουμε. Σας ευχαριστούμε εκ μέρους όλης της οικογένειας, που σέβεστε την ιδιωτικότητά μας, καθώς φροντίζουμε ο ένας τον άλλον» αναφέρει η Αυστραλέζα σταρ.

Στο φεστιβαλ της Βενετίας, η Κίντμαν κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας για στην ταινία "Babygirl", ένα ερωτικό θρίλερ νέας γενιάς, αλλά έλειπε από την τελετή απονομής.

Αντ αυτής, η σκηνοθέτης της ταινία διάβασε ένα μήνυμα της 57χρονης ηθοποιού στη σκηνή: «Έμαθα λίγο μετά την άφιξή μου στη Βενετία τον θάνατο της μητέρας μου Τζανέλ Κίντμαν. Είμαι σε σοκ και πρέπει να είμαι με την οικογένειά μου. Αυτό το βραβείο είναι για εκείνη».

