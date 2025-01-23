Η διάσημη ηθοποιός Naomi Watts αποκάλυψε τον δύσκολο αγώνα της για τη μητρότητα, μιλώντας για την αποφασιστικότητά της να κάνει παιδιά, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετώπισε. Η ηθοποιός έχει δύο παιδιά από τον πρώην σύντροφό της, Λιβ Σράιμπερ, τη 17χρονη Σάσα και τον 16χρονο Κάι. Ωστόσο, όπως παραδέχθηκε, η διαδικασία ήταν γεμάτη προκλήσεις, καθώς χρειάστηκε αρκετός χρόνος για να μείνει έγκυος.

Στη νέα της βιογραφία με τίτλο «Dare I Say It: Everything I Wish I'd Known About Menopause», η ηθοποιός γράφει ότι οι προσπάθειές της για να γίνει μητέρα ξεκίνησαν όταν ήταν 36 ετών. «Πάντα ονειρευόμουν ότι θα γινόμουν μητέρα σε νεαρή ηλικία, αλλά ποτέ δεν τα κατάφερα».

Σε άλλο σημείο αναφέρει: «Είχα περάσει ολόκληρη την ενήλικη ζωή μου προσπαθώντας να αποφύγω την εγκυμοσύνη και όταν ένιωσα έτοιμη, πίστεψα ότι θα έμενα έγκυος με την πρώτη ή τη δεύτερη προσπάθεια. Οι μήνες περνούσαν. Τίποτα».

Η ηθοποιός περιγράφει λεπτομερώς τη «μάχη» της με τη γονιμότητα, αποκαλύπτοντας ότι, λόγω των ορμονικών της επιπέδων, δεν μπορούσε να κάνει εξωσωματική γονιμοποίηση. «Δοκίμασα διάφορα φάρμακα γονιμότητας, αλλά και διαδικασίες -έκανα ενδομήτρια σπερματέγχυση. Θα έτρωγα ακόμα και τα νύχια του σκύλου μου, αν κάποιος μου έλεγε ότι αυτό θα βοηθούσε».

Η Naomi Watts παρακολουθούσε την ωορρηξία της και έκανε ό,τι ήταν απαραίτητο για να γίνει μητέρα. Παρά τις προσπάθειες, τίποτα δεν απέδωσε.. Η «εμμονή» της να μείνει έγκυος δημιούργησε πίεση στη σχέση της με τον σύντροφό της. «Ουρούσα συνεχώς σε ξυλάκια για να παρακολουθώ την ωορρηξία μου και για να ελέγχω αν ήμουν έγκυος. Παρακολουθούσα το pH του κόλπου μου, επειδή είχα ακούσει ότι το σπέρμα προτιμά αλκαλικό περιβάλλον. Ξόδεψα πολλά χρήματα και θα υποθήκευα ακόμη και το σπίτι μου για να λύσω αυτό το πρόβλημα», σημειώνει η ίδια.

Όταν τελικά κατάφερε να συλλάβει, ήταν στη μέση των γυρισμάτων της ταινίας «Eastern Promises». Παρά την προηγούμενη εμπειρία αποβολής, επέλεξε να μην αποκαλύψει την εγκυμοσύνη της. «Ήταν νωρίς, οπότε συνέχισα να δουλεύω, κάνοντας ακόμη και επικίνδυνα ακροβατικά. Ήταν ένα παράδειγμα του πώς, ως γυναίκες, συχνά βάζουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο για να είμαστε ''ομαδικές παίκτριες''».

Όσο για το πώς ένιωσε όταν κατάλαβε το μωρός της να κινείται, η περιγραφή είναι συγκινητική: «Ήταν μια αίσθηση που δεν είχα ξαναζήσει, αλλά ήξερα αμέσως τι σήμαινε: το μωρό κινούνταν. Ήταν αληθινό, δυνατό και πάλευε. Τα μάτια μου γέμισαν δάκρυα».

