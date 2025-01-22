Έπαιξε μια νεαρή γυναίκα αποφασισμένη να βρει την «αδελφή ψυχή» της στο «Sex And The City». Ο λόγος για την Kristin Davis.

Η 59χρονη ηθοποιός αποκάλυψε στο νέο της podcast ότι κάποτε έπεσε θύμα «ghosting» (από την αγγλική λέξη ghost, που σημαίνει φάντασμα, το να τερματίζουμε πλέον μια σχέση διακόπτοντας απότομα κάθε επικοινωνία) από έναν ηθοποιό -ο οποίος έκτοτε έχει γίνει πολύ επιτυχημένος- αφού του δάνεισε χρήματα, τα οποία δεν επέστρεψε ποτέ. Για την ακρίβεια, η Kristin Davis έχασε 5.000 δολάρια.

Kristin Davis reveals she was ghosted by 'very successful' actor after she lent him $5,000 https://t.co/OG24gGOoJg — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 21, 2025

«Μια φορά βγήκα ραντεβού με έναν ηθοποιό. Νομίζω ότι αυτό ήταν πριν το ‘’Sex and the City’’. Τώρα είναι πολύ επιτυχημένος. Είναι πολύ ταλαντούχος. Αλλά εκείνη την εποχή, είχα χρήματα επειδή δούλευα», εξήγησε η ίδια. «Και ήμουν στο σπίτι του και είχε όλες αυτές τις ειδοποιήσεις τύπου ‘’Θα σας κόψουν το ρεύμα’’, όταν δεν μπορείς να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου"».

Η ηθοποιός θυμάται ότι τον ρώτησε αν θα ήθελε να του δανείσει χρήματα. «Τρομερό λάθος. Μην δανείζετε χρήματα σε κανέναν με τον οποίο βγαίνετε ραντεβού. Δεν έχει καλό τέλος. Πραγματικά με ενόχλησε. Του δάνεισα αυτά τα χρήματα και σταμάτησε να μου τηλεφωνεί. Έτσι, θυμάμαι ότι πήγα στο διαμέρισμά του, χτύπησα την πόρτα και ο σκύλος του ήταν μέσα», επισήμανε.

Τέλος, η Kristin Davis πρόσθεσε ότι πλέον ο συγκεκριμένος άνθρωπος ζει στην εξοχή με τη σύζυγο και τα παιδιά του και ότι δεν επιθυμεί να δώσει συνέχεια στο θέμα.

Πηγή: skai.gr

