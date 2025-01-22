Μαρία Παναγοπούλου: Η φωτογραφία που λύγισε τη σύζυγο του Κώστα Χαρδαβέλλα

Μια φωτογραφία από ένα πάρτι γενεθλίων στην Κοζάνη, την εποχή που ο Κώστας Χαρδαβέλλας ζούσε εκεί με τον δεύτερο σύντροφο της μητέρας του αφού και οι δύο γονείς του έφυγαν από τη ζωή πριν καν ο ίδιος πάει σχολείο.

Την έστειλε ένας τότε συμμαθητής του στη σύζυγό του Μαρία Παναγοπούλου συγκινώντας τη βαθιά:

«Ο Κώστας έχασε και τους δύο γονείς του προτού ακόμη πάει στο σχολείο και τον μεγάλωσε ο δεύτερος σύντροφος της μητέρας του, που δεν γέννησε ποτέ δικά του παιδιά. Έλληνας από την Οδησσό, με σπάνια ανατροφή, ήθος και ευγένεια, "ο μπαμπάς Βάνιας", όπως τον αποκαλούσε, αγάπησε τον Κώστα άνευ ορίων και δεν θέλησε ποτέ να τον υιοθετήσει επισήμως, για να μην του αλλάξει το επίθετο του φυσικού του πατέρα!

Ο Κώστας μεγαλώνοντας τον ευγνωμονούσε γι αυτό, όμως στα παιδικά και εφηβικά του χρόνια ήταν ένα πρόσθετο βάρος το γεγονός ότι είχε άλλο επώνυμο από τον "δεύτερο μπαμπά" του. Αισθανόταν μειονεκτικά απέναντι στα αλλά παιδιά (τότε δεν ήταν κάτι συνηθισμένο να φέρεις άλλο επίθετο από του κηδεμόνα σου) και το ότι αναγκαζόταν να αλλάζει συνεχώς πόλεις, σχολεία και φίλους, λόγω της δουλειάς του πατριού του, επιδείνωνε την κατάσταση. Το αίσθημα της διαφορετικότητας βάραινε αφόρητα και από την απουσία μάνας (άγνωστη έννοια ακόμη η μονογονεϊκή οικογένεια) κι έτσι, όπως πάντα μου έλεγε όταν άκουγε τη Χαρούλα να τραγουδάει "τι θέλω εγώ με τόση αγάπη γύρω;", ο ίδιος ένιωθε πως δεν ταίριαζε πουθενά. Άλλοτε γιατί οι άλλοι τον έκαναν να νιώθει έτσι μα κυρίως γιατί κουβαλούσε μέσα του "τον πόνο της ερημιάς".

Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο πολύ συγκινήθηκα σήμερα, όταν έλαβα αυτή τη φωτογραφία (από έναν άνθρωπο που πήγαιναν στο ίδιο σχολείο στην Κοζάνη) και είδα το ψηλό, αδύνατο μελαγχολικό αγοράκι να στέκεται λίγο πιο πίσω γιατί "δεν ταίριαζε πουθενά".

Επειδή ωστόσο για τον Κώστα το ποτήρι της ζωής ήταν πάντα, πάντα όμως, μισογεμάτο, πίστευε ακράδαντα ότι αυτό ακριβώς ήταν που του έδωσε ώθηση, δύναμη και πείσμα να τα καταφέρει!. Αυτό ήταν που τον έκανε να εκτιμά "την αγάπη του κόσμου" και όταν πια την κατέκτησε να φροντίζει να τη διατηρεί και να μη την προδίδει ποτέ... Μέχρι το τέλος!

ΥΓ Κύριε Kostis Schizakis ο γιος μας κι εγώ είμαστε ευγνώμονες για το ανεκτίμητο δώρο σας». Έγραψε η δημοσιογράφος δημοσιεύοντάς την.

