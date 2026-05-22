Ναόμι Κάμπελ: Η «μαύρη γαζέλα» της πασαρέλας έγινε 56 ετών - Η ρουτίνα ομορφιάς της

Η Ναόμι Κάμπελ γιορτάζει τα 56α γενέθλιά της και παραμένει μία από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες που πέρασαν ποτέ από τις πασαρέλες. Το θρυλικό supermodel, που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90 μαζί με τη Λίντα Εβαντζελίστα και τη Σίντι Κρόφορντ, εξακολουθεί να μαγνητίζει τα βλέμματα με τη λαμπερή επιδερμίδα της, τη χαρακτηριστική της σιλουέτα και την αδιαμφισβήτητη αύρα της.

Πίσω από την εικόνα της, ωστόσο, υπάρχει μια εξαιρετικά πειθαρχημένη καθημερινότητα. Η Κάμπελ έχει μιλήσει πολλές φορές για τη σημασία που δίνει στη διατροφή, στην άσκηση και στη φροντίδα του οργανισμού της, ακολουθώντας μια ρουτίνα που στηρίζεται σε καθαρές τροφές, βιταμίνες και συστηματική γυμναστική.

Το πρωινό της ξεκινά συχνά με ένα smoothie μπανάνας, στο οποίο προσθέτει συστατικά όπως κολλαγόνο, αγκινάρα, μορίνγκα, βιταμίνη C και έλαιο ροδιού, ενώ δεν παραλείπει τα συμπληρώματα που, όπως έχει αποκαλύψει, εντάσσει στην καθημερινότητά της: ψευδάργυρο, βιταμίνες D και B12, κουρκουμά, προβιοτικά και πολυβιταμίνες. Για στιγμές άγχους ή έντασης, έχει πει ότι χρησιμοποιεί φυσικό έλαιο λεβάντας.

Ιδιαίτερη συζήτηση έχει προκαλέσει και η διατροφή της, καθώς η Ναόμι έχει παραδεχθεί πως πολλές φορές τρώει μόνο ένα γεύμα την ημέρα. «Το μεσημεριανό μου είναι το δείπνο μου, γιατί συνήθως τρώω μία φορά την ημέρα», έχει δηλώσει, τονίζοντας πάντως ότι δεν αισθάνεται πως στερείται κάτι. Τις Κυριακές, όπως έχει πει, κάνει τη δική της «ελεύθερη» ημέρα, ετοιμάζοντας γλυκά, κέικ και πουτίγκες.

Η ίδια αποφεύγει τα γαλακτοκομικά και τη γλουτένη στη μαγειρική της, ενώ στο παρελθόν έχει αναφέρει ότι πριν από σημαντικές επιδείξεις μόδας μπορεί να περάσει ημέρες μόνο με νερό ή χυμούς, ανάλογα με το πώς αισθάνεται. Παρ’ όλα αυτά, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θεωρεί αυτή τη συνήθεια «δίαιτα», αλλά προσωπική επιλογή που λειτουργεί για εκείνη.

Ο προσωπικός της σεφ, Σον Τζον, έχει αποκαλύψει ότι ετοιμάζει για εκείνη ένα πολύ καθαρό και υγιεινό γεύμα την ημέρα, βασισμένο σε χορτοφαγικές επιλογές. Όπως έχει πει, η Κάμπελ είναι ιδιαίτερα απαιτητική με το φαγητό της, ειδικά όταν ταξιδεύει, καθώς προτιμά να έχει μαζί της γεύματα ειδικά φτιαγμένα για εκείνη και αποφεύγει το φαγητό των αεροπλάνων. Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει και η γυμναστική. Όπως έχει εξηγήσει, της αρέσουν οι ασκήσεις χαμηλής έντασης που δουλεύουν με τη δύναμη και την ισορροπία του ίδιου του σώματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.