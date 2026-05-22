Τζέρεμι Κλάρκσον: Η ατάκα για τις ενέσεις αδυνατίσματος μετά την περιπέτεια με την καρδιά του

Ο Τζέρεμι Κλάρκσον έδωσε νέα ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του, μετά τη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την καρδιά του και η οποία αποτυπώνεται στο νέο τρέιλερ του «Clarkson’s Farm».

Ο 66χρονος παρουσιαστής, ο οποίος είχε μιλήσει ανοιχτά για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που λίγο έλειψε να του κοστίσει τη ζωή, εμφανίστηκε στην εκπομπή «Heart Breakfast» και έδωσε νεότερα για την κατάστασή του. Ο Κλάρκσον είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο Τζον Ράντκλιφ της Οξφόρδης το 2024, έπειτα από έντονους πόνους στο στήθος στο σπίτι του στο Κότσγουολντς, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν ότι μία από τις αρτηρίες του ήταν πλήρως φραγμένη. Στη συνέχεια, υποβλήθηκε σε επέμβαση για την τοποθέτηση στεντ.

Όταν ο Τζέιμι Θίκστον του είπε στον αέρα ότι δείχνει πολύ καλά, σημειώνοντας πως είχε περάσει πρόσφατα κάποιες περιπέτειες υγείας, ο Κλάρκσον απάντησε με αυτοσαρκασμό: «Ναι, είναι οι ενέσεις αδυνατίσματος. Μοιάζω με πίνακα του Λόουρι». Η αναφορά του ήταν στον Βρετανό ζωγράφο Λόουρι, γνωστό για τις λεπτές, μακρόστενες ανθρώπινες φιγούρες στους πίνακές του.

Ο παρουσιαστής του «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος;» διαβεβαίωσε τον Θίκστον και την Αμάντα Χόλντεν ότι πλέον είναι καλά. «Ήταν μια αρκετά αγχωτική χρονιά πέρυσι, αλλά τώρα είμαι απολύτως καλά», είπε, χρησιμοποιώντας τη χαρακτηριστική βρετανική έκφραση «tickety-boo», δηλαδή ότι όλα πάνε μια χαρά.

Ο Κλάρκσον μίλησε και για τη σκληρή πραγματικότητα της αγροτικής ζωής, αποκαλύπτοντας ότι όταν ξεκίνησε να ασχολείται με τη φάρμα του είχε μια εντελώς λανθασμένη εικόνα. Όπως είπε, πίστευε ότι η δουλειά του αγρότη σήμαινε να κυκλοφορείς με ένα Range Rover, να πηγαίνεις πού και πού στην παμπ, να γκρινιάζεις για τον καιρό και τον Φεβρουάριο να φεύγεις για σκι. Πολύ γρήγορα, όμως, κατάλαβε ότι η πραγματικότητα είναι πολύ πιο δύσκολη.

Ο ίδιος περιέγραψε τη γεωργία ως έναν ιδιαίτερα πιεστικό και μοναχικό κλάδο, ειδικά για τους επαγγελματίες αγρότες που περνούν ατελείωτες ώρες μόνοι τους, με οικονομική ανασφάλεια, αβεβαιότητα για τον καιρό και συνεχείς αλλαγές στις επιδοτήσεις και στους κανονισμούς. «Είναι ένας πολύ δυσάρεστος κλάδος αυτή την περίοδο», είπε χαρακτηριστικά.

Η πέμπτη σεζόν του «Clarkson’s Farm» θα κάνει πρεμιέρα στο Prime Video στις 3 Ιουνίου 2026, με τα πρώτα τέσσερα επεισόδια να γίνονται διαθέσιμα εκείνη την ημέρα. Τα επεισόδια πέντε και έξι θα ακολουθήσουν στις 10 Ιουνίου, ενώ τα δύο τελευταία θα προβληθούν στις 17 Ιουνίου.

Πηγή: skai.gr

