Φρίκη στις Κάννες: Γνωστός στυλίστας ξυλοκόπησε τη Μις Βενεζουέλα – Το ανατριχιαστικό βίντεο

Σάλο έχει προκαλέσει στα social media το βίντεο που δημοσίευσε η Αντρέα ντελ Βαλ, Μις Βενεζουέλα 2025, μέσα από δωμάτιο ξενοδοχείου στις Κάννες, καταγγέλλοντας ότι δέχθηκε βίαιη επίθεση από τον γνωστό στυλίστα Τζιοβάνι Λαγκούνα.

Η 29χρονη καλλονή εμφανίζεται στο βίντεο εμφανώς ταραγμένη, με αίματα στο πρόσωπο, ενώ καταγράφει το δωμάτιο στο οποίο διακρίνονται πεταμένα αντικείμενα, αναποδογυρισμένα έπιπλα και εικόνες έντονης αναστάτωσης. Στο ίδιο βίντεο φαίνεται και ο 33χρονος στυλίστας καθισμένος στον χώρο, την ώρα που η ντελ Βαλ ακούγεται να τον κατονομάζει και να λέει ότι εκείνος ευθύνεται για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

🚨🇻🇪 ATENTOS | La Miss Venezuela Global 2025, Andrea del Val, denunció haber sido brutalmente agredida en su habitación de hotel en Cannes.



Según los reportes y videos difundidos por la propia modelo, el estilista Giovanni Laguna la atacó. https://t.co/ikjQ7w56q4 — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) May 22, 2026

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, πελάτες του ξενοδοχείου ειδοποίησαν την αστυνομία όταν άκουσαν φωνές, χτυπήματα και θορύβους που παρέπεμπαν σε έντονο καβγά από το δωμάτιο όπου βρίσκονταν οι δυο τους. Λίγο αργότερα, κυκλοφόρησε και δεύτερο βίντεο που φέρεται να δείχνει αστυνομικούς να συνοδεύουν τον Τζιοβάνι Λαγκούνα εκτός του ξενοδοχείου.

Η Αντρέα ντελ Βαλ φέρεται να δέχθηκε άμεσα ιατρική φροντίδα για τα τραύματά της, ενώ η κατάσταση της υγείας της περιγράφεται ως σταθερή. Η ίδια, σε νεότερη τοποθέτησή της, ανέφερε ότι υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα και πως θεωρεί σημαντικό να αφήσει τις αρμόδιες αρχές να κάνουν τη δουλειά τους, αποφεύγοντας προς το παρόν να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Τζιοβάνι Λαγκούνα είναι γνωστός στον χώρο της μόδας και των καλλιστείων στη Λατινική Αμερική, έχοντας συνεργαστεί με μοντέλα και βασίλισσες ομορφιάς. Από το 2023 εμφανίζεται ως δημιουργικός διευθυντής του Miss Universe Colombia, ενώ δημοσιεύματα τον συνδέουν επαγγελματικά και με τη Μις Υφήλιος 2025, Φάτιμα Μπος. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τις γαλλικές αρχές για το αν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε βάρος του στυλίστα ή για το ακριβές πλαίσιο της υπόθεσης.

Πηγή: skai.gr

