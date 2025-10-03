Κιθ Έρμπαν: Η πρώτη εμφάνιση του τραγουδιστή μετά τον χωρισμό του με τη Νικόλ Κίντμαν - Και χωρίς δαχτυλίδι… (video)

Ο Κιθ Έρμπαν πέταξε τη βέρα του και επέστρεψε στη σκηνή για πρώτη φορά μετά το διαζύγιό του από τη Νικόλ Κίντμαν. Ο 57χρονος τραγουδιστής της κάντρι, ο οποίος φαίνεται ότι έχει προχωρήσει στη ζωή του και βγαίνει με μια νεότερη γυναίκα, ανέβηκε στη σκηνή του Giant Center, στο Χέρσεϊ, στην Πενσυλβάνια, στο πλαίσιο της περιοδείας του «High and Alive World Tour».

Keith Urban ditches his ring as he returns to the stage for the first time since shock Nicole Kidman divorce https://t.co/VhTxj1nXsT October 3, 2025

Ενώ ερμήνευε το τραγούδι «Heart Like a Hometown», ο Κιθ Έρμπαν έκανε μια ξεχωριστή αφιέρωση στην πρώην σύζυγό του, ενώ ο καλλιτέχνης επέλεξε να κρατήσει μια φωτογραφία της Κίντμαν και των παιδιών τους. Στη συνέχεια, μίλησε ανοιχτά στους θαυμαστές του για την παιδική του ηλικία και πώς οι γονείς του του επέτρεψαν να εγκαταλείψει το σχολείο για να μπορέσει να ακολουθήσει το πάθος του για τη μουσική, σύμφωνα με το «People».

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον σταρ της κάντρι μετά από 19 χρόνια γάμου, επικαλούμενη «ασυμβίβαστες διαφορές». Η αίτηση υποβλήθηκε σε δικαστήριο του Νάσβιλ, λίγες ώρες μετά την απρόσμενη είδηση του χωρισμού τους. Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας των δύο σταρ δείχνουν ότι η διαδικασία διαζυγίου ήταν σε εξέλιξη για τουλάχιστον ένα μήνα. Ο Έρμπαν υπέγραψε το σχέδιο γονικής μέριμνας στις 29 Αυγούστου και η Κίντμαν στις 6 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Τενεσί, θα χρειαστούν, τουλάχιστον, 90 ημέρες για να οριστικοποιηθεί το διαζύγιο.

Όπως δήλωσε μια πηγή από τον χώρο της μουσικής βιομηχανίας στην «Daily Mail», φαίνεται ότι ο Κιθ Έρμπαν έχει προχωρήσει στη ζωή του. «Η φήμη είναι ότι είναι με μια νεότερη γυναίκα στον χώρο. Όλοι γι’ αυτό το θέμα μιλούν». Ανεξάρτητα από τι συμβαίνει με τον Κιθ Έρμπαν, το γεγονός ότι υπάρχουν αυτές οι φήμες είναι, αναμφίβολα, ένα ταπεινωτικό πλήγμα για την Κίντμαν, η οποία τώρα οδεύει προς το δεύτερο διαζύγιό της. Χώρισε από τον πρώτο της σύζυγο, Τομ Κρουζ, το 2001 μετά από 11 χρόνια γάμου και δύο παιδιά.

Ανώνυμη πηγή που μίλησε στο περιοδικό «People» αποκάλυψε πως η Κίντμαν δεν ήθελε να φτάσει σε αυτό το σημείο: «Πάλεψε για να σώσει τον γάμο της». Στο πλευρό της βρίσκονται η αδερφή της Αντόνια και όλη η οικογένειά της.

Η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο, όταν παρακολούθησαν από κοινού έναν αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Νάσβιλ του Τενεσί. Από τότε, ο Έρμπαν βρίσκεται κυρίως σε περιοδεία με την μπάντα του. Η Κίντμαν και οι κόρες τους παραμένουν στο Νάσβιλ, στη μεγαλοπρεπή κατοικία τους αξίας 4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: skai.gr

