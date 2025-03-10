Η τρανς κόρη της Naomi Watts και του Liev Schreiber, Kai Schreiber, έκανε τους γονείς της περήφανους, καθώς η ίδια έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα για τον Valentino στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Η Κάι, που γεννήθηκε αγόρι με το όνομα Σάμιουελ Κάι, εμφανίστηκε με ένα μακρυμάνικο μίνι φόρεμα με λεοπάρ μοτίβο και γιακά από πούπουλα. Η Γουότς έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τον πρώην σύντροφό της, ηθοποιό, παραγωγό, σκηνοθέτη και σεναριογράφο, Λιβ Σράιμπερ. Ο γιος τους Σάσα είναι 17 ετών και η Κάι 16.

Η Kai φόρεσε, επίσης, γυαλιά ηλίου σε μπλε τόνους και διάφανο δαντελένιο καλσόν με λευκές ανοιχτές γόβες.

Η διάσημη ηθοποιός Naomi Watts επαίνεσε την κόρη της στο Instagram γράφοντας χαρακτηριστικά: «Αυτό είναι το μωρό μου @maisonvalentino! Φωνάζω από περηφάνια».

Το «nepo baby» επαίνεσαν, επίσης, το είδωλο της μόδας, Linda Evangelista, και η Amelia Hamlin, κόρη της Lisa Rinna και του Harry Hamlin.

Στις αρχές Ιανουαρίου, η Watts μοιράστηκε σπάνιες φωτογραφίες με τον σύζυγό της Billy Crudup και τα δύο παιδιά της από τις διακοπές τους στα Μπαρμπάντος.

Εν τω μεταξύ, ο Liev - ο οποίος είναι παντρεμένος με την Taylor Neisen - φωτογραφήθηκε για τελευταία φορά με την Kai κατά τη διάρκεια μιας οικογενειακής απόδρασης τον Σεπτέμβριο του 2024. Αν και οι δύο ηθοποιοί δεν είναι πλέον ζευγάρι, στηρίζουν μαζί την τρανς κόρη τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.