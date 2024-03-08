«Γειτονιές στο Πιάτο» στο ξεχωριστό Κολωνάκι - Δείτε το τρέιλερ

«ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ»

Το Σάββατο 09 Μαρτίου στις 16.45, στον ΣΚΑΪ

Με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο

Σε μία από τις πιο ζωντανές περιοχές του κέντρου της Αθήνας, το Κολωνάκι, μας ξεναγεί ο Δημήτρης Σκαρμούτσος με τις «Γειτονιές στο Πιάτο», το Σάββατο 09 Μαρτίου στις 16.45.

Μια περιοχή διάσημη και κοσμοπολίτικη που αλλάζει πρόσωπο σχεδόν καθημερινά και με επιχειρηματίες, σεφ και μαγαζιά να παρουσιάζουν συνεχώς νέες και ωραίες γαστρονομικές ιδέες.

Η περιήγηση στους γαστρονομικούς θησαυρούς του Κολωνακίου ξεκινάει από το «Κora Bakery» που αποτελεί την εξέλιξη του κλασικού φούρνου στην καλύτερη δυνατή μορφή του. Εξαιρετικά προζυμένια ψωμιά αργής ωρίμανσης, αφράτα και με τραγανή κόρα σε μια ποικιλία από σταρένιο, σίκαλης, ολικής, βρώμης και λαχταριστές φοκάτσιες. Ξεχωριστή θέση έχουν και τα αφράτα κρουασάν από μία εξαιρετική ζύμη με γαλλικό βούτυρο.

Μια ατμοσφαιρική σοκολατερί αποτελεί τη δεύτερη στάση της περιήγησης του Δημήτρη Σκαρμούτσου. Το «Dark Side of Chocolate» στη Σόλωνος ειδικεύεται σε ζεστά ροφήματα από εκλεκτή σοκολάτα, βιολογικό γάλα και πρωτότυπα αρώματα. Ανάμεσα στα προϊόντα του βρίσκονται και εκλεκτά σοκολατάκια με ελαιόλαδο και ελληνικά βότανα.

Ακολουθεί το «Smash Burgers», το μενού του οποίου φέρει την υπογραφή του σεφ Μιχάλη Νουρλόγλου. Χειροποίητα πατατόψωμα και μπιφτέκια με μοσχαρίσιο κιμά dry aged τα οποία πιέζονται με την πρέσα πάνω στην πλάκα δίνοντας ένα ξεχωριστό και smashed αποτέλεσμα.

Τελευταίος σταθμός της περιήγησης στο Κολωνάκι αποτελεί το «Zurbaran» στο οποίο το μενού υπογράφει η Γεωργιάννα Χιλιαδάκη, μια σεφ που έχει γράψει τη δική της ιστορία στο fine dining.

Η επιστροφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου στο στούντιο φέρνει δύο απολαυστικές συνταγές: σολομό με φυστικοβούτυρο και noodles ρυζιού και μοσχαράκι με κεφαλογραφιέρα στον φούρνο.

Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα σε μια ακόμα γειτονιά!

Πηγή: skai.gr

