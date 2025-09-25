Η Αλεξάντρα Γκραντ διαψεύδει τους ισχυρισμούς για γάμο με τον Κιάνου Ριβς

Η Αλεξάντρα Γκραντ έδωσε τέλος στις φήμες που την ήθελαν να έχει παντρευτεί τον επί χρόνια σύντροφό της, Κιάνου Ριβς. Με ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η καλλιτέχνιδα διέψευσε κατηγορηματικά τα σχετικά δημοσιεύματα, συνοδεύοντας το μήνυμά της με ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τον διάσημο ηθοποιό.

Η Γκραντ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτή είναι μια αληθινή φωτογραφία. Όχι μία φωτογραφία αρραβώνων ή μια ανακοίνωση γάμου μέσω τεχνητής νοημοσύνης... απλώς ένα φιλί! (αν και ίσως η στιγμή ακριβώς πριν ή μετά από αυτό...αν κρίνουμε τις ελαφρώς αστείες εκφράσεις των προσώπων μας!)».

Στην ανάρτησή της εξήγησε πως βρίσκονταν στον κρατήρα Ρόντεν, όπου ο Κιάνου Ριβς και ο Γκαρντ είχαν μόλις ολοκληρώσει συνέντευξη με τον Τζέιμς Τάρελ για το «Visionaries».

Παράλληλα, χαρακτήρισε τις εικασίες περί γάμου ως «ψεύτικες ειδήσεις», αλλά ευχαρίστησε όσους τους συνεχάρησαν. Η καλλιτέχνιδα σημείωσε: «Το μοιράζομαι εδώ για να ευχαριστήσω όλους για τα συγχαρητήρια σχετικά με τον γάμο μας. Μόνο που, δεν παντρευτήκαμε. Τα καλά νέα είναι πολύ απαραίτητα αυτές τις μέρες, αλλά εξακολουθούν να είναι ψεύτικες ειδήσεις, οπότε να είστε προσεκτικοί εκεί έξω! Ορίστε, λοιπόν, λίγη πραγματική ευτυχία!».

Ο Κιάνου Ριβς και η Αλεξάντρα Γκραντ έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι τον Νοέμβριο του 2019, στο κόκκινο χαλί του γκαλά LACMA Art + Film στο Λος Άντζελες, σχεδόν δέκα χρόνια μετά τη συνεργασία τους για το βιβλίο «Ode to Happiness», σύμφωνα με το People.

