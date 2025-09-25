Φινέας Ο' Κόνελ: Ο αδερφός της Μπίλι Άιλις παντρεύεται - Η ρομαντική πρόταση γάμου στη σύντροφό του

Ο Φινέας Ο' Κόνελ και η Κλόντια Σουλέφσκι ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους έπειτα από επτά χρόνια σχέσης.

Το ζευγάρι μοιράστηκε τη χαρμόσυνη είδηση μέσω κοινής ανάρτησης στους λογαριασμούς τους στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι η πρόταση γάμου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψαν «Για πάντα 22.09» και δημοσίευσαν φωτογραφίες από τη ρομαντική στιγμή, καθώς και ένα βίντεο στο οποίο βρίσκονται μέσα σε ελικόπτερο. Η Σουλέφσκι παρουσίασε το εντυπωσιακό της μονόπετρο, με διαμάντι κοπής "cushion-cut".

Ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης και αδελφός της Μπίλι Άιλις γνώρισε την Αμερικανίδα ηθοποιό και YouTuber μέσω εφαρμογής γνωριμιών το 2018. Οι δυο τους έχουν εμφανιστεί μαζί σε σημαντικές εκδηλώσεις, όπως τα βραβεία Grammy και στην πρεμιέρα της ταινίας «Barbie».

Η Σουλέφσκι βρέθηκε στο ροζ χαλί της ταινίας στηρίζοντας τόσο τον σύντροφό της όσο και την αδελφή του, με την οποία διατηρεί στενή σχέση, καθώς τα αδέλφια συνεργάστηκαν για το βραβευμένο με Grammy τραγούδι «What Was I Made For?», σύμφωνα με το People.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

