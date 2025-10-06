Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς (Britney Spears) νιώθει συνεχώς την ανάγκη αν επικοινωνεί με τους θαυμαστές της και τον κόσμο που την ακολουθεί στα social media αλλά κάθε της ανάρτηση είναι όλο και πιο θλιβερή και ανησυχητική από την προηγούμενη.

Μετά τον σάλο με το βίντεο που χόρευε στην «ακατάστατη έπαυλη της, ανάμεσα ακόμα και σε ακαθαρσίες σκύλου», η 43χρονη πρώην ποπ σταρ αποκάλυψε ότι είχε έναν «φρικτό» τραυματισμό στο πόδι πέφτοντας από τις σκάλες, μετά από μια πρόσφατη επίσκεψη των δύο γιων της.

Η Σπίαρς, φορώντας ένα μίνι ροζ φόρεμα «συναυλίας», στο βίντεο φαίνεται να φορά ένα λευκό επίδεσμο στο δεξί της πόδι αλλά είναι εμφανείς και κάποιες μεγάλες μελανιές στα χέρια της. Μάλιστα, κάποια στιγμή, ενώ χορεύει, φαίνεται να δακρύζει.

Στη λεζάντα, η Σπίαρς, εξήγησε ότι «έπεσε από τις σκάλες» και το πόδι της «πονάει απότομα πού και πού», προσθέτοντας ότι «δεν είναι σίγουρη αν είναι σπασμένο».

«Τα αγόρια μου έπρεπε να φύγουν και να γυρίσουν στο Μάουι... έτσι εκφράζομαι και προσεύχομαι μέσω της τέχνης... Πατέρα ο εν τοις ουρανοίς... Δεν είμαι εδώ για ανησυχία ή οίκτο, απλά θέλω να είμαι καλή γυναίκα και να είμαι καλύτερη ... και έχω υπέροχη υποστήριξη, οπότε να έχετε μια λαμπρή μέρα !!!

Ψς, έπεσα από τις σκάλες στο σπίτι του φίλου μου ... ήταν φρικτό... πονάει πού και πού, δεν είμαι σίγουρος αν είναι σπασμένο αλλά προς το παρόν είναι σπασμένο !!! Ευχαριστώ Θεέ μου» γράφει χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

