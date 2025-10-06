Ζώδια: Τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες; Ο Κώστας Λεφάκης έχει τις απαντήσεις

Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Είναι αρκετά σημαντική η εβδομάδα που ακολουθεί με την Πανσέληνο στο ζώδιό σας, για να πάρετε σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή σας και να κάνετε μια βαθιά εκκαθάριση στις σχέσεις σας καθώς μπαίνετε στον τελευταίο κύκλο του χρόνου που θα παγιώσει το νέο κλίμα και το νέο ήθος του χαρακτήρα σας αλλά και το νέο ύφος των σχέσεων σας. Η καθημερινότητά σας όμως προβλέπεται κουραστική με αντιθέσεις και διαφωνίες και εκνευριστικά ελλειμματική στα οικονομικά. Ωστόσο, σχέσεις με αγαπημένα πρόσωπα παίζουν σημαντικό ρόλο όπως και δημιουργικές δραστηριότητες αυτή την εποχή των μεγάλων δυσκολιών.

Ταύρος

Σημαντικές ανακατατάξεις στον επαγγελματικό τομέα μπορεί να προετοιμάσουν μια προοδευτική βελτίωση ή να σας αναγκάσουν να ξεκινήσετε από την αρχή. Φανείτε προσεκτικοί την εβδομάδα επίδρασης της Πανσελήνου και μην αφήνετε στην τύχη οικονομικές εκκρεμότητες. Έχετε υπόψη ότι τυχόν επαγγελματικές εκτιμήσεις απαιτούν προνοητικότητα και καλή διαχείριση. Το στενό περιβάλλον θα αποτελέσει εστία έντασης και οι δικοί σας άνθρωποι θα σας πιέσουν προκειμένου να ανταποκριθείτε στα αιτήματα τους. Η διεκδίκηση ενός οικονομικού σας στόχου πρόκειται να ανεβάσει επικίνδυνα το θερμόμετρο στην καθημερινότητά σας. Φανείτε πιο ψύχραιμοι στις κινήσεις σας.

Δίδυμοι

Η επίδραση της Πανσελήνου είναι δημιουργική, επεκτατική και αναθεωρητική. Σε αυτή την γενικότερα δύσκολη εποχή, προσπαθήστε να απεξαρτηθείτε από οικονομικές εκκρεμότητες και σκεφτείτε σοβαρά το μέλλον σας χωρίς να αφήνετε το πείσμα ή τον εγωισμό να σας κατευθύνει. Οι απόπειρες να διαμορφώσετε μια σωστή σχέση με κάποιους ανθρώπους φαίνεται ότι καρποφορεί από εδώ και πέρα. Λάβετε υπόψη σας τα μηνύματα για αλλαγές και για εξελίξεις που γρήγορα θα γίνουν στον εργασιακό σας χώρο. Περιορίστε επίσης εκείνα τα έξοδα που δεν ωφελούν!

Καρκίνος

Η Πανσέληνος δίνει έμφαση σε οικονομικά άγχη αλλά και εκδοχές να βρεθούν λύσεις στα αντίστοιχα προβλήματα. Ο Ήλιος στο Ζυγό επιστρατεύει την προσοχή στο χώρο της οικογένειας και του σπιτιού, χρειάζεται μόνο να αναδιοργανωθείτε ψυχολογικά και πρακτικά και να πείσετε και τους δικούς σας ανθρώπους να κάνουν το ίδιο. Παρά το γενικότερο δύσκολο κλίμα η εργασία έχει ενδιαφέρουσες προοπτικές ή ασφαλιστικές δικλείδες. Γενικότερα τις μέρες αυτές αποφύγετε κάθε είδους υπερβολή στην δική σας συμπεριφορά και προπάντων απαισιόδοξες σκέψεις.

Λέων

Είναι καιρός να δραστηριοποιηθείτε και να βοηθήσετε τον εαυτό σας να προσαρμοστεί στις καινούριες συνθήκες της ζωής σας αυτή την φθινοπωρινή Πανσέληνο. Σε μια εποχή ασάφειας προσανατολιστείτε χωρίς εκνευρισμούς και βιαστικές αποφάσεις. Σε αυτή τη δύσκολη μεταβατική περίοδο δεχτείτε εσείς τον εαυτό σας και να είστε βέβαιοι ότι και οι άλλοι θα σας δεχτούν. Ιδιαίτερες εντάσεις παρουσιάζονται στον επαγγελματικό σας τομέα, όπου κάποιες εξελίξεις σχετίζονται με την προώθηση ενός δημιουργικού σας σχεδίου. Φανείτε συνεπείς στις υποσχέσεις σας.

Παρθένος

Αρκετή υπερένταση και η Πανσέληνος τεντώνει τα νεύρα σας. Μην είστε απερίσκεπτοι στην οικονομική διαχείριση και μην καταφεύγετε σε εύκολες λύσεις που εντείνουν τις εξαρτήσεις και αυξάνουν τα χρεωστικά σας υπόλοιπα. Ελέγχετε τι λέτε ή τι αποφασίζετε ή τι συμφωνείτε με τρίτους. Προσέχετε όταν οδηγείτε αλλά και όταν διαφωνείτε με κάποιους ανθρώπους για σημαντικούς λόγους. Η κινητικότητα και η εργασία δεν θα σας λείψει αλλά παράλληλα θα γίνουν και αιτία κούρασης. Ερωτικά πετυχαίνετε το σκοπό σας ο οποίος όμως συνεπάγεται ένα μεγάλο "κόστος".

Ζυγός

Η περίοδος των φετινών σας γενεθλίων είναι λιγότερο δύσκολη από την αντίστοιχη περσινή. Έντονη είναι η ανάγκη σας να αναπτύξετε κάποια οικονομική δραστηριότητα, αλλά οι συνθήκες ακόμα δεν σας επιτρέπουν να εκμεταλλευτείτε στο έπακρον τα ταλέντα σας. Προσπαθήστε να βάλετε σε τάξη τα προβλήματα που εστιάζουν κυρίως στις σχέσεις σας και αξιοποιήστε τις ευκαιρίες της Πανσελήνου. Μην βιάζεστε να αποφασίσετε κάτι που θα δημιουργούσε νέες περιπλοκές στα ερωτικά σας. Όσοι περνάτε δύσκολα στον επαγγελματικό τομέα προσπαθήστε να εντοπίσετε την αιτία του κακού ή να βρείτε μια καινούργια ασχολία.

Σκορπιός

Η ψυχολογία σας δεν είναι άσχημη αλλά η Πανσέληνος σημαίνει επιστράτευση στον επαγγελματικό τομέα λόγο εξελίξεων και θα είναι κάπως αυστηρή. Θα πρέπει να κινηθείτε διαλλακτικά, προσεκτικά αλλά και αποφασιστικά χωρίς να αναβάλετε κάτι που πρέπει να κάνετε τώρα. Είναι ο μόνος καλός μήνας που έχετε για να βρείτε λύσεις γιατί θα ακολουθούσουν μετά τρεις δύσκολοι μήνες. Δώστε τον καλύτερο σας εαυτό εκεί που θα χρειαστεί και αξιοποιήστε το εγγύς μέλλον των οικονομικών σας. Βρείτε ώρες για να ξεκουράζεστε και να ενημερώνεστε. Ανταποκριθείτε στην ερωτική σας παρόρμηση αλλά με μέτρο.

Τοξότης

Ο Οκτώβριος είναι σαφώς πιο ευνοϊκός μήνας και έχετε την ευκαιρία να μπορέσετε να κερδίσετε κάτι που σας ενδιαφέρει. Η Πανσέληνος δίνει έμφαση σε σχέσεις και νέες δραστηριότητες. Δημόσιες εμφανίσεις, συμφωνίες με τρίτους και διακανονισμοί ευοδώνονται σε όλη την διάρκεια του. Ακόμα και η αισθηματική σας ζωή φαίνεται να βελτιώνεται αισθητά. Παρόλα αυτά συνεχίστε να είστε προνοητικοί στην οικονομική σας διαχείριση και στις εξαρτήσεις που δημιουργείτε. Φροντίστε να είναι όσο το δυνατό μικρές σε κόστη ή σε υπόλοιπα. Συνεχίστε να έχετε υπομονή, αντοχή και ευσυνείδητη εργατικότητα.

Αιγόκερως

Η Πανσέληνος βοηθά στην ανάδειξη των ικανοτήτων σας και την ευόδωση των προσπαθειών σας ειδικά στον επαγγελματικό τομέα. Σημαντικές αλλαγές έρχονται στη ζωή σας με μορφή προειδοποίησης προς το παρόν. Δεν έχετε παρά να ανεφοδιαστείτε εκεί που έχετε καταναλωθεί ή έχετε από καιρό διάφορες ελλείψεις. Τυχόν επαγγελματικές εκκινήσεις θα καρποφορήσουν μόνο αν στηρίζονται σε σωστές βάσεις και δεν ξεπερνούν τις δυνατότητες σας. Μην υποτιμάτε την αναγκαιότητα ακατάλληλων συνεργατών και μην κάνετε αντίπαλους, ανθρώπους που έχουν αποδείξει το πείσμα και την δύναμη τους.

Υδροχόος

Σε επεισοδιακή φάση βρίσκεται η αισθηματική σας ζωή, εξ αιτίας και της Πανσελήνου. Πολλοί ερωτεύεστε, άλλοι μπορεί να διαφωνήσετε με τον σύντροφο σας και μερικοί να κλείσετε τον κύκλο μιας μακρόχρονης σχέσης. Μην βιαστείτε να πάρετε αποφάσεις αν δεν αφήσετε τα γεγονότα να δείξουν το χαρακτήρα τους. Υπερασπιστείτε τις συνεργασίες που αξίζουν και κάντε τις δέουσες υποχωρήσεις προκειμένου να συντηρήσετε τα συμφέροντα σας. Σημαντικό το διάστημα για τις κοινωνικές σας επαφές και γενικά για την συναισθηματική έκφραση αλλά και ενδεχομένως και την ερωτική δραστηριότητα.

Ιχθείς

Φροντίστε να μην κουράζεστε με προβλήματα άλλων, υπερασπίστε την εργασία σας και προφυλάξτε την υγεία σας. Η οικονομική βελτίωση απαιτεί προσπάθεια και υπομονή. Κάποιες αλλαγές είναι απαραίτητες τώρα και εντείνονται με την Πανσέληνο, τόσο στην τακτική σας μέχρι σήμερα όσο και στους προγραμματισμούς σας επαγγελματικούς ή κοινωνικούς. Προστατευτείτε από ανθρώπους που σχολιάζουν ή που σας φθονούν και παραμείνετε πιο κοντά σε εκείνους που είναι χρήσιμοι και περισσότερο ομοϊδεάτες σας. Φανείτε συνεργάσιμοι με το σύντροφο σας και αποφύγετε τα πείσματα, τα καπρίτσια και τις αδικαιολόγητες εξαφανίσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.