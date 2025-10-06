Το βράδυ της Παρασκευής, η Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) ήταν καλεσμένη στο διάσημο The Graham Norton Show, για να προωθήσει το τελευταίο άλμπουμ της, The Life of a Showgirl, το οποίο κυκλοφόρησε επίσημα την ημέρα που προβλήθηκε το επεισόδιο.

Η τσαχπίνα και άνετη Σουίφτ καθόταν στον κόκκινο καναπέ, δίπλα στον Οσκαρικό, ηθοποιό Κίλιαν Μέρφι (Cillian Murphy , βλέπε Οπενχάιμερ, Peaky Blinders), ο οποίος είχε μια πιο διακριτική και συνεσταλμένη παρουσία.

Τις τελευταίες ώρες έχει γίνει viral στο διαδίκτυο ένα στιγμιότυπο από την εκπομπή, όταν η Σουίφτ δείχνει το μονόπετρο «κοτρόνα» των αρραβώνων της με τον Travis Kelce.

Οι υπόλοιπου καλεσμένοι στον καπαπέ χειροκροτούν με ενθουσιασμό και σκύβουν αν δουν το εντυπωσιακό δαχτυλίδι.

Αντίθετα, ο Κίλιαν Μέρφι χειροκροτά μεν ευγενικά, μειδιώντας, αλλά δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον για… το σόου της ποπ σταρ.



Ο Μέρφι - σε αντίθεση με τη Σουίφτ - μένει σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και δεν έχει ενεργούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οπότε, οι χρήστες του διαδικτύου έκαναν «πάρτη» με την αδιάφορη αντίδραση του ηθοποιού απέναντι στον γενικό ενθουσιασμό του στούντιο για το μονόπετρο της Τέιλορ Σουίφτ.

Ένας έγραψε: «Κλαίω... Δεν θέλει καν να είναι εκεί. Άθελά του είναι τόσο αστείος»,

Κάποιος άλλος αποκάλεσε την αντίδρασή του «ανεκτίμητη» και ένας τρίτος σχολίασε: «Είναι πραγματικά ο αδιάφορος, απόλυτος αρχηγός. Ο τρόπος που δεν ρίχνει μια πιο προσεκτική ματιά όταν η Τέιλορ του απλώνει το χέρι. Το σώμα του δεν κινείται καν».

Δείτε όλο το απόσπασμα:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.