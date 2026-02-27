Μπραντ Πιτ: Ο Μάντοξ δεν θέλει το επίθετό του - Ρήγμα στις σχέσεις με τα παιδιά του…

Ο γιος της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ, Μάντοξ Τζολί, αφαίρεσε το επώνυμο του πατέρα του, οκτώ μήνες μετά την αντίστοιχη απόφαση της αδελφής του, Σάιλο Τζολί. Η αποκάλυψη έγινε από το περιοδικό «People», όταν ο Μάντοξ εμφανίστηκε στους τίτλους τέλους της νέας ταινίας της μητέρας του, «Couture», ως Μάντοξ Τζολί (Maddox Jolie), και όχι ως Μάντοξ Τζολί-Πιτ.

Ο 24χρονος εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη στο δραματικό φιλμ, το οποίο έκανε πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους αυτή την εβδομάδα. Αντίθετα, στην ταινία «Maria» της Τζολί για τη θρυλική σοπράνο Μαρία Κάλλας, όπου ο Μάντοξ είχε εργαστεί ως βοηθός παραγωγής, είχε κρατήσει και το επώνυμο του πατέρα του. Εκτός από τον Μάντοξ, η Τζολί και ο Πιτ έχουν αποκτήσει μαζί και τα παιδιά Pax (22), Zahara (21), Shiloh (19), καθώς και τα δίδυμα Knox και Vivienne (17). Πέρυσι, η Σάιλο, η οποία γεννήθηκε ως Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, άλλαξε νομικά το όνομά της σε Shiloh Jolie, λίγο μετά τα 18α γενέθλιά της.

Τότε, σε δήλωση στο «People», ο δικηγόρος της Σάιλο, Πίτερ Λεβίν, ανέφερε ότι η νεαρή «πήρε μια ανεξάρτητη και σημαντική απόφαση μετά από επώδυνα γεγονότα», διευκρινίζοντας ότι «απλώς ακολούθησε τη νόμιμη διαδικασία».

Έναν μήνα μετά την κατάθεση αιτήματος της Σάιλο για την αφαίρεση του επωνύμου Πιτ, πηγή ανέφερε στο «People» ότι η σχέση του ηθοποιού με τα μεγαλύτερα παιδιά του παρέμενε τεταμένη. «Έχει ουσιαστικά μηδενική επαφή με τα ενήλικα παιδιά. Η επαφή του με τα μικρότερα είναι πιο περιορισμένη τους τελευταίους μήνες, λόγω του προγράμματος των γυρισμάτων του».

Έναν χρόνο νωρίτερα, η Zahara, τότε φοιτήτρια στο Spelman College και μέλος της αδελφότητας Alpha Kappa Mu Pi, συστήθηκε δημόσια χωρίς να χρησιμοποιήσει το επώνυμο Πιτ.

Η Τζολί και ο Πιτ ολοκλήρωσαν το διαζύγιό τους τον Δεκέμβριο του 2024, βάζοντας τέλος σε μια οκταετή και έντονη νομική διαμάχη. Παράλληλα, εξακολουθούν να βρίσκονται σε αντιπαράθεση για το γαλλικό οινοποιείο και κτήμα τους, μετά την πώληση του μεριδίου της Τζολί -ύψους περίπου 64 εκατομμυρίων δολαρίων- στον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Yuri Shefler το 2021.

Τον Ιούνιο, ο Μπραντ Πιτ μίλησε για τη σημασία της οικογένειας σε συνέντευξή του στο ET, κατά την πρεμιέρα της ταινίας F1 στο Μεξικό: «Όποιο κι αν είναι το λάθος, μαθαίνεις από αυτό και προχωράς. Σε οδηγεί στην επόμενη επιτυχία», δήλωσε. «Όταν φτάνεις στην ηλικία μου, συνειδητοποιείς πόσο σημαντικό είναι να περιβάλλεσαι από ανθρώπους που αγαπάς και που σε αγαπούν. Φίλοι, οικογένεια και αυτό είναι όλο. Από εκεί και πέρα, συνεχίζουμε να δημιουργούμε. Είναι μια αρκετά απλή εξίσωση, νομίζω».

