Τζέσι Μπάκλεϊ: Στο κόκκινο χαλί με διαφανές φόρεμα και κορσέ για την πρεμιέρα του «The Bride!»

Στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «The Bride!», που πραγματοποιήθηκε στο Cineworld Leicester Square στο Λονδίνο, εμφανίστηκε η Τζέσι Μπάκλεϊ. Η Ιρλανδή ηθοποιός, που απέχει αισθητά από τον πρόσφατο πολυσυζητημένο ρόλο της στο «Hamnet», πρωταγωνιστεί αυτή τη φορά σε μια πιο σκοτεινή ιστορία, ως γυναίκα που ανασταίνεται για να σταθεί ως «απόκοσμη» σύντροφος του Φρανκενστάιν.

Η Μπάκλεϊ κέντρισε τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί, επιλέγοντας ένα τολμηρό διαφανές φόρεμα με κορσέ, το οποίο άφηνε να διακρίνονται τα εσώρουχά της, ενώ πόζαρε με παιχνιδιάρικη διάθεση στους φωτογράφους. Στο πλευρό της βρέθηκε η συμπρωταγωνίστριά της Πενέλοπε Κρουζ, η οποία ήταν, επίσης, εντυπωσιακή, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά το διαχρονικό της στιλ στο κόκκινο χαλί.

Στην ίδια πρεμιέρα εμφανίστηκε και ο Κρίστιαν Μπέιλ, που υποδύεται το τέρας του Φρανκενστάιν, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Σίμπι Μπλάζιτς. Ο ηθοποιός, γνωστός για τις ακραίες μεταμορφώσεις του, έχει παραδεχτεί ότι η συγκεκριμένη ταινία του έθεσε μια διαφορετική πρόκληση, όχι λόγω σωματικής αλλαγής, αλλά εξαιτίας της εξουθενωτικής διαδικασίας μακιγιάζ.

Όπως είπε στο «Entertainment Weekly», χρειαζόταν να περνά έξι ώρες κάθε μέρα στο μακιγιάζ, κάτι που τον δυσκόλευε αφόρητα επειδή έπρεπε να μένει ακίνητος. «Το να κάθομαι τόσο πολλή ώρα σχεδόν με έκανε να τρελαθώ», ανέφερε, αποκαλύπτοντας ότι για να αποφορτιστεί κατέφευγε σε κάτι ασυνήθιστο: «Ούρλιαζα σαν τρελός, κάθε μέρα», ώστε να «απελευθερώσει» την ένταση και την απόγνωση της αναμονής.

Μάλιστα, όπως πρόσθεσε, δεν ήθελε να το κάνει στον δρόμο πηγαίνοντας στη δουλειά, γιατί φοβόταν ότι θα προκαλούσε ατύχημα, ούτε να το κάνει μόνος του, γιατί «θα νόμιζαν όλοι ότι έχω χάσει το μυαλό μου».

Το «The Bride!» διαδραματίζεται στο Σικάγο της δεκαετίας του 1930, όταν το τέρας του Φρανκενστάιν ζητά από τον Dr. Euphronious να του δημιουργήσει μια σύντροφο. Η «ζωή» δίνεται σε μια δολοφονημένη γυναίκα, γνωστή ως «η Νύφη», γεγονός που πυροδοτεί έναν απρόσμενο έρωτα αλλά και το ενδιαφέρον της αστυνομίας.





Πηγή: skai.gr

