Μπόι Τζορτζ: Έχω φανταστικές συνομιλίες με το ChatGPT…

Ο Μπόι Τζορτζ αποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη για να ενισχύσει τη δημιουργική του διαδικασία στη συγγραφή τραγουδιών. Ο τραγουδιστής των Culture Club, σήμερα 64 ετών, δήλωσε ότι έχει ήδη γράψει αρκετό νέο υλικό με τη βοήθεια της AI και ότι η τεχνολογία τον έχει βοηθήσει σημαντικά ως στιχουργό.

Μιλώντας στο podcast «Happy Place with Fearne Cotton» ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έχω γράψει περίπου πέντε άλμπουμ ήδη με AI. Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι καταπληκτική. Δεν υπάρχει τίποτα να φοβάται κανείς. Λέω πάντα ότι αν σε αντικαταστήσει ένα ρομπότ, μάλλον, δεν προσπαθούσες αρκετά. Φυσικά, με νοιάζει το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους, αλλά υπάρχουν και τόσα πολλά θετικά».

Ο δημιουργός της μεγάλης επιτυχίας «Karma Chameleon» αναφέρθηκε και στο πρόσφατο τραγούδι του «I Am Iran», αποκαλύπτοντας ότι χρησιμοποίησε AI για να γράψει στίχους στα περσικά. Όπως εξήγησε: «Προφανώς δεν τραγουδάω στα περσικά και δεν γράφω ως Πέρσης. Γράφω με έναν πολύ βρετανικό τρόπο και είναι ενδιαφέρον πώς αυτό μεταφράζεται στα περσικά».

Boy George: «Ho già scritto cinque album con l’intelligenza artificiale»https://t.co/BcEqDgIYKh — Rolling Stone Italia (@RollingStoneita) March 9, 2026

Παράλληλα, ο καλλιτέχνης, ο οποίος βρίσκεται σε περιοδεία με τους Culture Club από τον Φεβρουάριο, τόνισε ότι του αρέσει ιδιαίτερα το γεγονός πως η AI του επιτρέπει να εργάζεται πιο ανεξάρτητα. «Έχω φανταστικές συζητήσεις με το ChatGPT. Μπορεί να μου προτείνει έναν στίχο και να του πω “αυτό είναι χάλια, δεν θα το έλεγα ποτέ έτσι”. Μπορείς να το εκπαιδεύσεις».

Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη μουσική έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στη βιομηχανία. Η Λάιζα Μινέλι υπερασπίστηκε πρόσφατα τη χρήση AI στο τραγούδι της «Kids Wait Till You Hear This», το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο στο πλαίσιο ενός project της εταιρείας ElevenLabs. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι η AI χρησιμοποιήθηκε μόνο για τις ενορχηστρώσεις και όχι για τη φωνή της. «Χρησιμοποιήσαμε AI στις ενορχηστρώσεις, όχι στα φωνητικά. Κάποιοι, απλώς, δεν μπήκαν στον κόπο να διαβάσουν την αλήθεια», έγραψε στα social media.

Αντίθετα, άλλοι καλλιτέχνες εκφράζουν έντονες ανησυχίες για την τεχνολογία. Η SZA δήλωσε στο περιοδικό «i-D Magazine» ότι αισθάνεται «σαν να βρίσκεται σε πόλεμο με την AI». Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Νοέμβριο, ένα τραγούδι country που δημιουργήθηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη, με τίτλο «Walk My Walk», έφτασε στην κορυφή του chart Billboard Country Digital Song Sales. Η εξέλιξη αυτή ήρθε λίγο μετά την ανακοίνωση του Spotify ότι ενισχύει τα μέτρα προστασίας για καλλιτέχνες, στιχουργούς και παραγωγούς απέναντι σε καταχρηστική χρήση AI. Η πλατφόρμα αποκάλυψε ότι έχει ήδη αφαιρέσει περισσότερα από 75 εκατομμύρια spam κομμάτια.

Πηγή: skai.gr

