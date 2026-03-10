Μάργκοτ Ρόμπι: Το νέο κοντό κούρεμα και η τολμηρή εμφάνιση στην πασαρέλα της Chanel

Η Μάργκοτ Ρόμπι τράβηξε όλα τα βλέμματα στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, όταν εμφανίστηκε στην πρώτη σειρά της επίδειξης της Chanel με διαφορετική κόμμωση. Η Αυστραλή ηθοποιός, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, αποχαιρέτησε τα μακριά μαλλιά της και παρουσίασε ένα κομψό «wavy bob», με αέρινη φράντζα, μια αλλαγή που ανανέωσε αμέσως την εικόνα της.

Η 35χρονη σταρ επέλεξε ένα μακρύ καρέ με απαλούς κυματισμούς και φυσική κίνηση, το οποίο πλαισίωνε αρμονικά το πρόσωπό της. Η φράντζα έπεφτε διακριτικά στο μέτωπο, προσθέτοντας έναν πιο χαλαρό και σύγχρονο χαρακτήρα στην εμφάνισή της. Το αποτέλεσμα ήταν κομψό αλλά και ανεπιτήδευτο, ταιριάζοντας απόλυτα με την ατμόσφαιρα του σόου.

Η εμφάνισή της σχολιάστηκε ιδιαίτερα από τα διεθνή μέσα, καθώς η Ρόμπι έχει ταυτιστεί τα τελευταία χρόνια με τα μακριά, ξανθά μαλλιά της. Η αλλαγή, λοιπόν, ήταν αισθητή και σηματοδοτεί μια πιο μοντέρνα και δυναμική αισθητική για τη γνωστή ηθοποιό.

Τους τελευταίους μήνες, άλλωστε, η εικόνα της είχε συνδεθεί με πιο ρομαντικά «looks», τα οποία υιοθέτησε κατά την προώθηση της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς του κλασικού μυθιστορήματος «Ανεμοδαρμένα ύψη» της Emily Brontë. Στην ταινία που σκηνοθετεί η Emerald Fennell, η Ρόμπι υποδύεται την Κάθριν Έρνσο, εμφανιζόμενη συχνά με μακριά μαλλιά και εμφανίσεις εμπνευσμένες από τη λογοτεχνική ηρωίδα.

Το νέο της κούρεμα φαίνεται να σηματοδοτεί μια στροφή προς ένα πιο σύγχρονο στιλ. Το «wavy bob« αποτελεί, άλλωστε, ένα από τα πιο δημοφιλή κουρέματα της εποχής, καθώς συνδυάζει κομψότητα και ευελιξία. Το μήκος αγκαλιάζει το πρόσωπο χωρίς αυστηρότητα, ενώ οι φυσικοί κυματισμοί χαρίζουν όγκο και κίνηση.

