H Λάιζα Μινέλι και το μάθημα ζωής: Αν μπορώ να γελάσω, μπορώ να αντέξω τα πάντα…

Μια συνέντευξη με τη Λάιζα Μινέλι δεν είναι όπως όλες οι άλλες. Πρόκειται για την καλλιτέχνιδα που οι παραστάσεις της την έκαναν σούπερ σταρ, αλλά η ίδια η επιβίωσή της την έκανε θρύλο.

Στα 79 της, η Λάιζα Μινέλι αποκαλύπτει επιτέλους τα μυστικά της στο νέο της βιβλίο με τις αναμνήσεις της, «Kids, Wait Till You Hear This!», αποσπάσματα του οποίου δημοσιεύει το περιοδικό «People». Όπως λέει, «αν μπορώ να γελάσω, μπορώ να αντέξω τα πάντα».

Η Μινέλι -η μοναδική κόρη των θρύλων του Χόλιγουντ, Τζούντι Γκάρλαντ και του σκηνοθέτη Βινσέντε Μινέλι- μεγάλωσε σε ένα Χόλιγουντ που δεν υπάρχει πια, όπου, όπως θυμάται, «ο γείτονάς σου είναι ο Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, αλλά αυτό φαίνεται φυσιολογικό».

Όταν ήταν 13 ετών, όπως γράφει, «φρόντιζα τη μητέρα μου. Ήμουν νοσοκόμα, γιατρός, φαρμακοποιός και ψυχίατρος. Όλα σε ένα». Η γοητευτική της ερμηνεία ως Σάλι Μπόουλς στο «Cabaret» του 1972 ήταν απλώς η προθέρμανση για ό,τι θα ακολουθούσε: sold-out παραστάσεις στο Μπρόντγουεϊ, στο Radio City Music Hall, στο Carnegie Hall και η κατάκτηση των βραβείων Emmy, Grammy, Oscar και Tony. Μια ασταμάτητη πορεία ιδρώτα και εντυπωσιακών παραστάσεων.

Ξεπέρασε τις δυσκολίες της: το αλκοόλ, τα χάπια, τις ταραχώδεις ερωτικές σχέσεις, την οικονομική καταστροφή και τις πολλαπλές επισκέψεις σε κέντρα αποτοξίνωσης. Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ βοήθησε να οργανωθεί μια παρέμβαση και ο «θείος Φρανκ» (ο Σινάτρα) της δάνεισε δύο φορές το Lear Jet του για να την μεταφέρει εκεί.

Οι συγκλονιστικές αναμνήσεις της, βασισμένες σε πάνω από 10 χρόνια συνεντεύξεων και ιστοριών, όπως τις διηγήθηκε στον καλύτερό της φίλο, τον πιανίστα Μάικλ Φάινστιν, είναι ένας θησαυρός μοναδικών ιστοριών. Όπως αναφέρει ο Φάινστιν, «μια μέρα στη ζωή της Λάιζα είναι σαν ένα χρόνο στη ζωή κάποιου άλλου». Από τη φιλία της με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, μέχρι τον παθιασμένο δεσμό της με τον σκηνοθέτη του «New York, New York», Μάρτιν Σκορσέζε, μέχρι τα παρασκήνια με τη Lady Gaga στα Όσκαρ του 2022 — και σε όλα αυτά, η αγάπη της για τους γονείς της.

Η ίδια ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 80ά γενέθλιά της στις 12 Μαρτίου. Όταν ρωτήθηκε τι έχει μάθει μετά από τέσσερις γάμους, απάντησε με χιούμορ: «Πόσο χρόνο έχεις;». Όσον αφορά στην έντονη και περίπλοκη σχέση της με τη «μαμά», όπως την αποκαλεί, λέει: «Όλοι έχουν προβλήματα με τη μητέρα τους. Δεν είμαι μόνο εγώ».

Liza Minnelli Tells All In Exclusive PEOPLE Interview: 'If I Can Laugh, I Can Get Through Anything' https://t.co/hvEINvz6t7 — People (@people) February 25, 2026

Όσο ειλικρινής είναι για τα σκαμπανεβάσματα της ζωής της, τόσο ελπίζει ότι η ειλικρίνεια της για τον εθισμό θα βοηθήσει άλλους που αγωνίζονται. Τώρα, 11 χρόνια νηφάλια, τονίζει ότι η ζωή είναι καταπληκτική και ελπίζει ότι τα λόγια της θα θυμίσουν στους άλλους ότι δεν είναι μόνοι. «Αν έπεφτα από το πρόγραμμα, θα επέστρεφα αμέσως και θα πάλευα ξανά. Μην τα παρατάτε. Υπάρχουν καλά πράγματα εκεί έξω».

Πηγή: skai.gr

