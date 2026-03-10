Ρέιτσελ Ζέγκλερ για το φιάσκο της «Χιονάτης»: Δεν θα αλλάξω για να ευχαριστήσω τους άλλους

Η Ρέιτσελ Ζέγκλερ μίλησε ανοιχτά για τις αντιδράσεις που αντιμετώπισε μετά την επιλογή της για τον ρόλο της «Χιονάτης» στην ταινία της Disney, η οποία θεωρήθηκε «αποτυχία» στο box office το 2025.

Η 24χρονη ηθοποιός χαρακτήρισε εκείνη την περίοδο «πολύ μπερδεμένη». Τα ρατσιστικά σχόλια ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2021, όταν αποκαλύφθηκε πως στην ταινία τη «Χιονάτη» θα ενσαρκώσει η Ρέιτσελ Ζέγκλερ, η οποία έχει καταγωγή από την Κολομβία. Υπήρξαν τότε αρκετά σχόλια για το χρώμα του δέρματός της και για το αν είναι κατάλληλη να υποδυθεί τη φανταστική πριγκίπισσα των παραμυθιών.

Η Ρέιτσελ μίλησε στο «Harper’s Bazaar» δηλώνοντας ότι «δεν θα αλλάξει ποτέ για να νιώσουν άνετα οι άλλοι». Όπως είπε στο περιοδικό, δεν αντιμετώπισε μόνο διαδικτυακό «bullying» αλλά και απειλές για την ασφάλειά της. Κάποιοι την κατηγόρησαν ότι δεν ήταν «αρκετά Λατίνα» για τον ρόλο της στο «West Side Story» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, ενώ για τη «Χιονάτη» τη θεωρούσαν «υπερβολικά Λατίνα».

Η ίδια τόνισε ότι μεγάλωσε περήφανη για την κολομβιανή της ταυτότητα: «Έτρωγα το φαγητό μας, φορούσα τα φορέματα, έπινα τον καφέ μας, έκανα όλα αυτά που ήταν τόσο σημαντικά για το ποια ήμουν ως παιδί και ποια είμαι ως ενήλικη. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα επιχείρημα ότι, τουλάχιστον στα μάτια του κοινού, όταν είσαι δύο πράγματα ταυτόχρονα, καταλήγεις να μην είσαι τίποτα. Όμως αρνούμαι να αλλάξω για να νιώθουν άνετα οι άλλοι».

Και πρόσθεσε: «Αν μπορούσα να είχα προβλέψει όλα όσα θα συνέβαιναν -ακόμα και τις απειλές για την ασφάλειά μου- θα είχα πετάξει το κινητό μου στον ωκεανό. Νομίζω ότι κάθε λογικός άνθρωπος θα το έκανε».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Ζέγκλερ εξήγησε πόσο σημαντική ήταν η θεραπεία για την ψυχική της υγεία από τη στιγμή που έγινε γνωστή. «Ανυπομονώ για μια εποχή που δεν θα θεωρείται ταμπού να μιλάμε γι’ αυτά και να τα εξερευνούμε με τρόπο καθολικό και προσβάσιμο. Όλοι αξίζουν να κατανοούν τι συμβαίνει στο μυαλό και στην καρδιά τους».

Πηγή: skai.gr

