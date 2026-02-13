Λογαριασμός
Μπιγιονσέ: Εντυπωσιάζει με νέο χτένισμα μετά το Super Bowl και τον...χαμό με την κόρη της

Μία διαφορετική εικόνα από την πρόσφατη εμφάνισή της στο Super Bowl, όπου η 8χρονη κόρη της έκλεψε άθελά της την παράσταση

Μπιγιονσέ

Η Μπιγιονσέ αποκάλυψε ένα νέο χτένισμα σε φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram, λίγες ημέρες μετά την εμφάνισή της στο Super Bowl. Στις εικόνες, η τραγουδίστρια χαλαρώνει στο ιδιωτικό της τζετ, το οποίο διατηρούσε ακόμη έντονη ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα, με πανό «TOUCHDOWN» κρεμασμένο πάνω από την τηλεόραση. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η καλλιτέχνις ποζάρει κρατώντας τη σημαία, φορώντας μια εφαρμοστή μπλούζα που αναδεικνύει τη σιλουέτα της.

Ωστόσο, αυτό που κέντρισε τα βλέμματα ήταν η αλλαγή στα μαλλιά της. Μία διαφορετική εικόνα από την πρόσφατη εμφάνισή της στο Super Bowl, όπου η 8χρονη κόρη της έκλεψε άθελά της την παράσταση, καθώς εθεάθη να τρέχει ενθουσιασμένη, με την ασφάλεια να την ακολουθεί. 

Μπιγιονσέ

Μπιγιονσέ

Η μικρή συνόδευσε την 14χρονη αδελφή της, Blue Ivy Carter, και τον πατέρα τους για να παρακολουθήσουν τον Bad Bunny και τους Seattle Seahawks να επικρατούν των New England Patriots στο Levi's Stadium, στη Santa Clara.

Μπιγιονσέ

Μπιγιονσέ

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, η Rumi φαίνεται να οδηγείται σε ασφαλές σημείο από σωματοφύλακα, όταν πλησίασε επικίνδυνα τον αγωνιστικό χώρο. Η σκηνή προκάλεσε κύμα σχολίων στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να αστειεύονται ότι η μικρή «κρατούσε σε εγρήγορση» τον Jay-Z και την ομάδα ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

