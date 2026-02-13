Στο παλάτι του Μόντρεαλ η Κέιτι Πέρι: Επένδυση 3,1 εκατ. από τον Τριντό

Σε νέο κεφάλαιο της προσωπικής του ζωής φαίνεται να περνά ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, ο οποίος, σύμφωνα με αποκαλύψεις της «Daily Mail», ζει πλέον στο Μόντρεαλ μαζί με τη σύντροφό του, τη διεθνή ποπ σταρ Κέιτι Πέρι, σε μια εντυπωσιακή έπαυλη.

Ο 54χρονος πολιτικός απέκτησε στα μέσα Ιανουαρίου μια πέτρινη κατοικία, ηλικίας σχεδόν 100 ετών, στην αριστοκρατική συνοικία Outremont του Μόντρεαλ. Το ακίνητο βρίσκεται σε προνομιακό σημείο, στη σκιά του Mount Royal, και θεωρείται από τα πιο ξεχωριστά της περιοχής.

California Gurl meets Montreal mansion! Katy Perry gets love nest tour after boyfriend Justin Trudeau snaps up $3.1 million estate https://t.co/2ZTnaHWqWP — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 12, 2026

Την περασμένη εβδομάδα, το ζευγάρι εθεάθη να γευματίζει στο γνωστό γαλλικό μπιστρό Leméac. Η παρουσία τους δεν πέρασε απαρατήρητη, με θαμώνες να προσπαθούν να αποσπάσουν μια φωτογραφία. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο Τριντό ζήτησε διακριτικά να σεβαστούν την ιδιωτικότητά τους, τονίζοντας πως πρόκειται για «μια προσωπική στιγμή». Παρ’ όλα αυτά, η Κέιτι Πέρι ανταποκρίθηκε θετικά σε αίτημα μητέρας να υπογράψει αυτόγραφο για την 11χρονη κόρη της.

Η αγορά ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, με τίμημα, περίπου, 2,64 εκατομμύρια ευρώ. Το ακίνητο είχε βγει στην αγορά πέρυσι από τον μεσίτη πολυτελών ακινήτων Joseph Montanaro. Πρόκειται για κατοικία, με επτά υπνοδωμάτια, πέντε μπάνια, γραφείο και –το πιο εντυπωσιακό στοιχείο– ιδιωτική αίθουσα χορού.

Η έπαυλη προστατεύεται από μεταλλικό φράχτη και πλούσια βλάστηση, ενώ διαθέτει δύο εισόδους. Τις τελευταίες ημέρες, κάδος απορριμμάτων και παρουσία εργαζομένων της κατασκευαστικής εταιρείας Modulor μαρτυρούν ότι επίκεινται εργασίες ανακαίνισης. Ο Τριντό αγόρασε το ακίνητο από τον Nicolas Ruggieri, στέλεχος της οικογενειακής επενδυτικής εταιρείας Batipart Invest, η οποία κατέχει μερίδιο της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων Cogir.

