Μπέλα Χαντίντ: «Φωτιά» στα κόκκινα και χωρίς στηθόδεσμο στην πρεμιέρα του «The Beauty»

Η Μπέλα Χαντίντ εντυπωσίασε κοινό και φωτογράφους με την άφιξή της στην πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης νέας σειράς του FX, «The Beauty», στη Νέα Υόρκη, επιβεβαιώνοντας πως η μετάβασή της από τον κόσμο της μόδας στη μικρή οθόνη γίνεται με απόλυτη επιτυχία.

Το «The Beauty» αποτελεί το νέο φιλόδοξο εγχείρημα του Ράιαν Μέρφι, του δημιουργού που έχει υπογράψει επιτυχίες όπως το «American Horror Story», το «Glee του Fox», αλλά και το πρόσφατο «All’s Fair» με την Κιμ Καρντάσιαν. Η σειρά, αποτελούμενη από 11 επεισόδια, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 22 Ιανουαρίου και ήδη θεωρείται μία από τις πιο συζητημένες τηλεοπτικές παραγωγές της χρονιάς.

Για τη Χαντίντ, η συμμετοχή στη σειρά σηματοδοτεί έναν ακόμη σημαντικό σταθμό στην υποκριτική της πορεία. Μετά από περισσότερα από δέκα χρόνια κυριαρχίας στον χώρο της μόδας και εμφανίσεις σε ριάλιτι, έκανε το υποκριτικό της ντεμπούτο στη σειρά «Ramy» του Hulu το 2022, ενώ ακολούθησε μια αιφνιδιαστική cameo εμφάνιση στην τελευταία σεζόν του «Yellowstone» του CBS.

Στην πρεμιέρα, που πραγματοποιήθηκε έξω από το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, το 29χρονο μοντέλο έμοιαζε με αυθεντική σταρ του σινεμά. Επέλεξε ένα εκθαμβωτικό κόκκινο φόρεμα -φόρο τιμής στο χαρακτηριστικό χρωματικό σύμπαν του The Beauty- με διάφανες λεπτομέρειες που ανέδειξαν τη λεπτή της μέση και τα καλλίγραμμα πόδια της. Το τολμηρό σχέδιο, με βαθιά λαιμόκοψη, ολοκληρωνόταν με μια διακριτική ουρά που έπεφτε κομψά στα πόδια της καθώς πόζαρε στο κόκκινο χαλί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.