Μπέλα Χαντίντ: Η «παραλυτική κατάθλιψη», το άγχος και η μάχη με τη νόσο του Lyme

Η Μπέλα Χαντίντ (Bella Hadid), ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα μοντέλα της γενιάς της, έχει καταφέρει να μετατρέψει τη λάμψη των πασαρέλων σε δύναμη και ευαισθητοποίηση για ένα λιγότερο γνωστό αλλά σοβαρό πρόβλημα υγείας: τη νόσο του Lyme.

Η νόσος του Lyme, αλλιώς αποκαλούμενη Βορρελίωση, προκαλείται από το βακτήριο Borrelia burgdorferi που μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω του τσιμπήματος από το τσιμπούρι Ixodes ricinus.

Η Μπέλα, μαζί με τη μητέρα της, Γιολάντα Χαντίντ, και τον αδελφό της έχουν διαγνωστεί με τη νόσο, κάτι που άλλαξε ριζικά τη ζωή τους. Σε πρόσφατες δηλώσεις και αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μπέλα μίλησε ανοιχτά για τα χρόνια πάθησης και τους αόρατους αγώνες που έδωσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Με ειλικρίνεια και συγκίνηση, περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε -τις ημέρες εξάντλησης, τον πόνο και την απογοήτευση- αλλά και τη βαθιά ευγνωμοσύνη που νιώθει σήμερα, έχοντας βρει τη δύναμη να συνεχίσει.

Σε νέα της ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το διάσημο μοντέλο μοιράστηκε με τους θαυμαστές της τις σκέψεις της για τον συνεχιζόμενο αγώνα της με το άγχος και την κατάθλιψη. Λίγες μέρες μετά τα 29α γενέθλιά της, η Μπέλα δημοσίευσε ένα μήνυμα συμπάθειας και αλληλεγγύης προς τους θαυμαστές της που βιώνουν παρόμοιες δυσκολίες. «Όταν το φορτίο φαίνεται πολύ βαρύ και το μέλλον σκοτεινό, είναι ‘’εντάξει’’ να σταματήσεις για μια στιγμή, αν νιώθεις ότι έχεις χάσει τη λάμψη σου», αναφέρει το μοντέλο.

Η «παραλυτική κατάθλιψη» αναφέρεται στην ψυχωσική κατάθλιψη, μια σοβαρή μορφή κατάθλιψης που συνδυάζει καταθλιπτικά συμπτώματα με ψυχωτικά στοιχεία όπως παραλήρημα και ψευδαισθήσεις.

Σε άλλο σημείο, η ίδια μίλησε ανοιχτά σχετικά με το «βάρος του άγχους και της κατάθλιψης» που κουβαλούσε για πολλά χρόνια και πώς αυτό την έκανε να νιώθει «καταβεβλημένη, παράλυτη και αόρατη στον έξω κόσμο». «Μπορεί να σε κάνει να κλάψεις πριν ξεκινήσεις τη μέρα σου, αναρωτιέσαι γιατί το μυαλό σου νιώθει τόσο βαρύ όταν η ζωή γύρω σου φαίνεται τόσο φωτεινή», έγραψε στην ανάρτησή της.

Η Χαντίν ανέφερε ότι έχει παλέψει με την ντροπή που περιβάλλει την ψυχική της υγεία, αλλά έχει μάθει να βλέπει την ευαισθησία και την ενσυναίσθησή της ως πλεονεκτήματα και όχι ως αδυναμίες.

«Δεν είναι αδυναμία, είναι μέρος του εαυτού μου», εξήγησε. Και πρόσθεσε: «Η ευαισθησία μου και η ενσυναίσθησή μου… είναι αυτά που μας κάνουν ανθρώπους. Αυτά τα χαρακτηριστικά μου με έχουν βοηθήσει να κατανοήσω πιο βαθιά τον εαυτό μου και τους άλλους. Δεν είστε μόνοι. Σας αγαπώ πολύ».

Από τα δεκαέξι της χρόνια, η Μπέλα διαγνώστηκε με τη νόσο του Lyme. Μια ασθένεια που δεν φαίνεται, αλλά ζει μέσα σου. Εκείνη, παρά την εξάντληση, ντυνόταν, χαμογελούσε, έβγαινε μπροστά σε εκατοντάδες μάτια. Κανείς δεν ήξερε τι περνούσε. Κανείς δεν έβλεπε τα δάκρυα πίσω από το μακιγιάζ. Κι αυτά τα λόγια δείχνουν μια γυναίκα δυνατή. Μια γυναίκα που δεν της άρεσε να τη λυπούνται, αλλά ήθελε να δώσει «φωνή» σε ανθρώπους που περνούν το ίδιο δύσκολα με αυτήν.

Η ιστορία της Μπέλα Χαντίντ αποδεικνύει ότι πίσω από κάθε λαμπερή εικόνα μπορεί να κρύβεται μια προσωπική μάχη. Και μέσα από τη δική της, δείχνει ότι η αληθινή ομορφιά βρίσκεται στη δύναμη, την αντοχή και την αλήθεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.