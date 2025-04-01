Το μοντέλο του Playboy, Janaina Prazeres, λέει ότι εξακολουθεί να υποφέρει από τις παρενέργειες ενός λεγόμενου εμφυτεύματος ή «τσιπ ομορφιάς, τρία χρόνια μετά την αφαίρεσή του, συμπεριλαμβανομένης μιας έκπληξης που δεν ζήτησε.

Η 35χρονη Βραζιλιάνα καλλονή δήλωσε ότι ξόδεψε 5.952 δολάρια για μια πειραματική συσκευή, που διαφημίζεται σε ορισμένες χώρες για απώλεια βάρους, αντιγήρανση, ανακούφιση από την εμμηνόπαυση και ενίσχυση της λίμπιντο, της μυϊκής μάζας και μείωση του λίπους. Στη Βραζιλία, τα υποδόρια ορμονικά εμφυτεύματα ονομάζονται «τσιπ ομορφιάς». Ωστόσο, η Anvisa, η εθνική ρυθμιστική αρχή υγείας, τα απαγόρευσε λόγω επικίνδυνων παρενεργειών.

Αυτά τα εμφυτεύματα, που συχνά περιέχουν συνθετικές ορμόνες όπως η τεστοστερόνη ή τα οιστρογόνα, προωθήθηκαν για μυϊκή ανάπτυξη, μείωση του λίπους, το πιο λαμπερό δέρμα κ.ά. Οι γιατροί έχουν προειδοποιήσει για επιπλοκές όπως η ορμονική ανισορροπία και τώρα η Prazeres μοιράζεται την ιστορία της για να αφυπνίσει και άλλες γυναίκες.

I paid nearly $6,000 for a ‘beauty chip’ to look hotter — years later, I’m still living with terrifying consequences https://t.co/Q104LcU2aM pic.twitter.com/CTtt0LsTyA — New York Post (@nypost) March 31, 2025

«Το αποτέλεσμα ήταν το αντίθετο από αυτό που ήλπιζα», δήλωσε η Prazeres, που ανακηρύχθηκε ως η «Τέλεια Γυναίκα του Playboy». Το μοντέλο και influencer αποκάλυψε ότι το συγκεκριμένο «τσιπ ομορφιάς» της προκάλεσε, μεταξύ άλλων, επιπλοκές στα νεφρά και τριχόπτωση.

«Ήμουν απελπισμένη, ένιωθα απαίσια και κατηγορούσα τον εαυτό μου που έβλεπα τα σημάδια, αλλά δεν σταμάτησα νωρίτερα. Πίστεψα σε μια ψεύτικη υπόσχεση ομορφιάς», παραδέχτηκε.

«Δεν θα συνιστούσα σε κανέναν να πάρει το εμφύτευμα, επειδή οι υποσχέσεις ομορφιάς δεν αντιστοιχούν στους κινδύνους για την υγεία που μπορεί να βλάψουν τη ζωή, την υγεία και την αυτοεκτίμησή σας. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να φροντίζεις τον εαυτό σου και να σέβεσαι το σώμα σου», είπε, καταλήγοντας ότι μετά από όλα όσα πέρασε, «δεν θα συνιστούσε ποτέ αυτό το μονοπάτι σε κανέναν».

