Kristin Davis: Στο «Sex and the city» με πίεσαν να δείξω στήθος

Η Κριστίν Ντέιβις ήρθε σε πολύ δύσκολη θέση όταν της ζητήθηκε να δείξει το στήθος της σε ένα επεισόδιο του «Sex and the City» ωστόσο οι παραγωγοί της σειρά της επέμεναν.

«Ο Μάικλ Πάτρικ [Κινγκ] με ανάγκασε να το κάνω», θυμάται η ηθοποιός μιλώντας στο podcast «Are You a Charlotte;», προσθέτοντας πως της έλεγε συνέχεια πως θα είναι μια χαρά εάν το κάνει.

«Θα είναι υπέροχο», της έλεγε συγκεκριμένα.

Η εξηντάχρονη ηθοποιός πρόσθεσε πως πράγματι ήταν καλή σκέψη «ήμασταν σε ένα εστιατόριο. Υπήρχαν άνθρωποι παντού».

Χαρακτήρισε μάλιστα τη σκηνή από το πρώτο επεισόδιο της 5ης σεζόν ως «καταστροφική» για να κινηματογραφηθεί, θυμούμενη ότι «είχε πολύ άγχος γι' αυτό».

Η Ντέιβις, κυρίως, γέλασε ενθυμούμενη την πίεση του παραγωγού αναφέροντας πως όλα είναι οκ και ότι ο Κing ξέρει.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του King δεν έχει απαντήσει ακόμη στο αίτημα της Page Six για σχόλιο.

H Nτέιβις αναφέρθηκε στη 6η σεζόν στην οποία και φορούσε αρκετά τολμηρά ρούχα.

«Ήταν αναπόσπαστο μέρος της πλοκής», εξήγησε η Ντέιβις για τον χαρακτήρα της, τη Σάρλοτ Γιορκ, που ασπάστηκε τον Ιουδαϊσμό και μπήκε σε ένα λουτρό μικβέ. «

Επειδή δεν ήταν σεξουαλικό, είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις γυμνό».

Πηγή: skai.gr

