Η Chappell Roan μίλησε χωρίς κανέναν ενδοιασμό για τη σεξουαλική της ζωή, καθώς η διάσημη τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι είναι πολύ ερωτευμένη και έχει μια «σοβαρή» σχέση με κοπέλα τους τελευταίους έξι μήνες.

Η 27χρονη καλλιτέχνιδα μίλησε για την ερωτική της ζωή στο podcast «Call Her Daddy» και δεν απέφυγε να αναφερθεί στις διαφορές μεταξύ των εμπειριών της από το σεξ με άνδρες και γυναίκες.

Η Chappell, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Kayleigh Rose Amstutz, έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard's Hot Country Songs chart με το νέο της single «The Giver». Όταν ρωτήθηκε σχετικά με την έμπνευση για το πρώτο της country κομμάτι, η Chappell είπε ότι ένιωθε σαν να την είχαν εξαπατήσει οι πολλοί πρώην φίλοι της που την έπεισαν ότι η ικανοποίηση των γυναικών στο κρεβάτι είναι δύσκολη.

Το ντεμπούτο άλμπουμ της, «The Rise and Fall of a Midwest Princess», κυκλοφόρησε το 2024, περιλαμβάνοντας επιτυχημένα singles όπως το «Pink Pony Club». Η ίδια έχει αναδειχθεί ως LGBTQ+ είδωλο, με την queer ταυτότητά της να αποτελεί κεντρικό στοιχείο της καλλιτεχνικής της έκφρασης.

Η γεννημένη στο Μιζούρι τραγουδίστρια παραπονέθηκε πως κάποτε έβγαινε με ένα αγόρι για τέσσερα χρόνια και δεν είχε «ούτε μια φορά οργασμό». «Πώς βγήκες μαζί μου για τέσσερα χρόνια και δεν σε απασχόλησε που δεν είχα οργασμό, ούτε μία φορά;», αναρωτήθηκε η Chappell.

«Έχω ενοχληθεί τόσο πολύ με τα αγόρια εκεί που μεγάλωσα, που κυριολεκτικά μιλούσαν για το σεξ που έκαναν με αυτά τα κορίτσια και πόσο καλά ήταν. Όταν άρχισα να κάνω σεξ με γυναίκες, δεν ήξερα καν τι να κάνω», είπε η ίδια.

Η Chappell θυμήθηκε πως συχνά ανέφερε στους άνδρες συντρόφους της ότι αυτό που έκαναν στο κρεβάτι δεν της άρεσε και, όπως είπε, εκείνοι την αγνοούσαν. «Προφανώς έβγαινα με μερικούς όχι φοβερούς ανθρώπους, αλλά ο κοινός παρονομαστής ήταν ότι δεν μπορούσαν να βάλουν στο μυαλό τους ότι αυτό που έκαναν δεν ήταν σωστό.

Νομίζω ότι ειδικά στις σχέσεις των γυναικών, υπάρχει μια τέτοια κατανόηση ότι το σεξ σημαίνει να δίνεις. Όταν ήμουν με άντρες, αυτό δεν ήταν αμοιβαίο», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.

Τέλος, η Chappell Roan τόνισε ότι η χρήση σεξουαλικών παιχνιδιών είναι πολύ συνηθισμένη στο «γκέι σεξ». «Για κάποιο λόγο, πολλοί άνδρες έχουν νιώσει άβολα με το να χρησιμοποιώ παιχνίδια, αλλά είναι δεδομένο στο γκέι σεξ», είπε. Έγραψε το τραγούδι της «The Giver», εξηγώντας ότι για την ίδια το σεξ πρέπει να είναι μια εμπειρία προσφοράς, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.