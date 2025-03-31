Μεγάλα προβλήματα και καταστροφές έχει προκαλέσει στο νησί της Πάρου η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τις απογευματινές ώρες σήμερα τις Κυκλάδες αλλά και άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία διατηρεί εξοχική κατοικία στην Πάρο μαζί με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό, δημοσίευσε ένα story στο instagram, ένα συγκλονιστικό βίντεο από την πλημμυρισμένη Πάρο.

Το βίντεο της δημοσιογράφου συνόδεψε ένα μήνυμα με αποδέκτες τους κατοίκους του νησιού: «Καλή δύναμη στους κατοίκους των Κυκλάδων που δοκιμάζονται!», έγραψε.

Πηγή: skai.gr

