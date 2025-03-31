Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το μήνυμα και το συγκλονιστικό βίντεο της Σταματίνας Τσιμτσιλή από την κακοκαιρία στην Πάρο

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή δημοσίευσε ένα story στο instagram και ένα συγκλονιστικό βίντεο από την πλημμυρισμένη Πάρο 

Τσιμτσιλή για Παρο

Μεγάλα προβλήματα και καταστροφές έχει προκαλέσει στο νησί της Πάρου η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τις απογευματινές ώρες σήμερα τις Κυκλάδες αλλά και άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία διατηρεί εξοχική κατοικία στην Πάρο μαζί με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό, δημοσίευσε ένα story στο instagram, ένα συγκλονιστικό βίντεο από την πλημμυρισμένη Πάρο. 

Το βίντεο της δημοσιογράφου συνόδεψε ένα μήνυμα με αποδέκτες τους κατοίκους του νησιού: «Καλή δύναμη στους κατοίκους των Κυκλάδων που δοκιμάζονται!», έγραψε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πάρος Σταματίνα Τσιμτσιλή κακοκαιρία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
66 0 Bookmark