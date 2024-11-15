Miss Universe: Οι εμφανίσεις με τις Εθνικές Ενδυμασίες έχουν πάει σε άλλο level

Και σύσσωμος ο πλανήτης έχει στρέψει εκεί το βλέμα του για να δει ποιά χώρα θα καταφέρει αυτήν την 73η χρονιά του Παγκόσμιου Διαγωνισμού Ομορφιάς Miss Universe να φορέσει το στέμα της ωραιότερης γυναίκας στον κόσμο.

Αυτό που πέρυσι φόρεσε η Μις Νικαράγουα Σέινι Παλάσιος, που αυτό το καλοκαίρι έκανε κι ένα πέρασμα από την Ελλάδα κι εντυπωσίασε με την ομορφιά της και την απλότητά της. Από το 2007 είχε να διοργανωθεί στο Μεξικό ο διαγωνισμός και για εκείνους -και γενικά για τις χώρες της Λατινικής Αμερικής που μετράνε πολλές νίκες στον θεσμό συνολικά γιατί την πρώτη θέση έχουν οι ΗΠΑ με 9 Νικήτριες- είναι μεγάλη υπόθεση.

Διαβάστε ακόμα : Μαρίνα Σάττι: Η Live ερωτική εξομολόγηση στο αγόρι της και η αποκάλυψη της Καινούργιου

Οι 130 υποψήφιες βρίσκονται εδώ και εβδομάδες στο Μεξικό για τις προετοιμασίες και τις απαραίτητες πρόβες και πλέον όλα μπήκαν στην τελεική ευθεία για τη μεγάλη βραδιά του Τελικού που θα γίνει την Κυριακή. Μόνο που εκεί θα είναι μείον μία, καθώς η Νότια Αφρική απέσυρε την υποψηφιότητα της εστεμένης της χώρας για λόγους προστασίας της υγείας της. Η υποψήφια από τη Νότια Αφρική Mia le Roux είχε προκαλέσει αίσθηση από την πρώτη στιγμή της εκλογής της καθώς έχασε την ακοή της σε ηλικία ενός έτους.

Η πανέμορφη κοπέλα ταξίδεψε στο Μεξικό και συμμετείχε κανονικά στην προετοιμασία μέχρι χθες, όπου ανακοινώθηκε οτι η υποψηφιότητά της αποσύρεται για λόγους υγείας. Έτσι 129 πια υποψήφιες παρέλασαν χθες με τις Εθνικές τους ενδυμασίες που όσο περνάνε τα χρόνια πάνε πια σε άλλο level δημιουργικότητας.

Άλλο να σας το λέμε και άλλο να το βλέπετε. Οπότε συγκεντρώσαμε τις πιο εντυπωσιακές από αυτές. Απολαύστε τις.

Προηγούμενο Επόμενο

Την Ελλάδα στον Διαγωνισμό εκπροσωπεί η Χριστιάνα Κατσιέρη και εμφανίστηκε χθες με ένα λευκό φόρεμα, τύπου αρχαιοελληνική χλαμύδα κρατώντας αγάλματα με την Άπτερο Νίκη

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.