Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Kim Kardashian: Ποζάρει ως «Μαλένα» αλά Monica Bellucci και είναι εντυπωσιακή – Δείτε video-φωτό

Η καμπάνια της συλλογής είναι αισθησιακή, με σισιλιάνικο αέρα και πολύ Dolce & Gabbana αισθητική… 

Kim Kardashian

Ξανασυναντιούνται εμπορικά ο διάσημος οίκος των Dolce e Gabbana με την Κίμ Καρντάσιαν μέσω του βραβευμένου label SKIMS. Η πάμπλουτη πλέον reality queen, influencer και επιχειρηματίας στόχευσε να προσφέρει λύσεις, «σμιλεύοντας» κάθε τύπο σώματος και τα κατάφερε.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SKIMS (@skims)

Η εταιρεία της κάνει επαναστατικές προτάσεις για κάθε σιλουέτα και τόνο δέρματος αποφέροντάς της εκατομμύρια. Τώρα, μάλιστα, ενώνει δυνάμεις με το αγαπημένο της ιταλικό brand για μια «limited edition» προιόντων.

Kim Kardashian

Kim Kardashian

Στην καμπάνια πρωταγωνιστεί η ίδια η Κιμ μαζί με τη μεγαλύτερη αδελφή της, Κόρτνει. Πόζαραν στη φωτογράφο Nadia Lee Cohen, ως παραδοσιακές Ιταλίδες σε γραφικές γειτονιές. Το αποτέλεσμα θυμίζει εικόνες από το φιλμ «Μαλένα» με την αγαπημένη Monica Bellucci. 

Kim Kardashian

Kim Kardashian

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Kim Kardashian
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
64 0 Bookmark