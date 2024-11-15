Ξανασυναντιούνται εμπορικά ο διάσημος οίκος των Dolce e Gabbana με την Κίμ Καρντάσιαν μέσω του βραβευμένου label SKIMS. Η πάμπλουτη πλέον reality queen, influencer και επιχειρηματίας στόχευσε να προσφέρει λύσεις, «σμιλεύοντας» κάθε τύπο σώματος και τα κατάφερε.

Η εταιρεία της κάνει επαναστατικές προτάσεις για κάθε σιλουέτα και τόνο δέρματος αποφέροντάς της εκατομμύρια. Τώρα, μάλιστα, ενώνει δυνάμεις με το αγαπημένο της ιταλικό brand για μια «limited edition» προιόντων.

Στην καμπάνια πρωταγωνιστεί η ίδια η Κιμ μαζί με τη μεγαλύτερη αδελφή της, Κόρτνει. Πόζαραν στη φωτογράφο Nadia Lee Cohen, ως παραδοσιακές Ιταλίδες σε γραφικές γειτονιές. Το αποτέλεσμα θυμίζει εικόνες από το φιλμ «Μαλένα» με την αγαπημένη Monica Bellucci.

Πηγή: skai.gr

