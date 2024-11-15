Μια τρυφερή στιγμή μοιράστηκε ο πρίγκιπας Χουσεΐν με την τριών μηνών κόρη του, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο γλυκό στιγμιότυπο, ο διάδοχος της Ιορδανίας φαίνεται να κρατά στην αγκαλιά του τη μικρή Ιμάν, η οποία φορά ένα λευκό φορμάκι με το σήμα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της χώρας. Η ομάδα αγωνιζόταν στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA απέναντι στο Ιράκ.

Στα χέρια του έχει επίσης και μια εκρού κουβέρτα της μικρής με σχέδια από καμηλοπαρδάλεις, ενώ φορά και εκείνος με τη σειρά του σε μαύρο χρώμα μια φανέλα της εθνικής ομάδας.

«Μια μικρή αγκαλιά πριν τον αγώνα. Η Ιμάν λίγο πριν τον αγώνα σήμερα» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram με την ενότητα σχολίων να γεμίζει γρήγορα από μηνύματα αγάπης για τη μικρή πριγκίπισσα.

Σύμφωνα με το Hello, το στιγμιότυπο πρόσφερε επίσης μια μικρή ματιά από το βρεφικό δωμάτιο όπου διακρίνονται αρκετά παιχνίδια στο πάτωμα.

Την περασμένη εβδομάδα, η βασίλισσα Ράνια ενθουσίασε τους θαυμαστές της, καθώς μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο με τη μικρή της εγγονή ενώ διεξήγαγε μια διαδικτυακή συνάντηση.

Ο Χουσεΐν και η σύζυγός του, πριγκίπισσα Ράτζουα, καλωσόρισαν τη μικρή Ιμάν στις 3 Αυγούστου. Είναι το πρώτο εγγόνι της βασιλικής οικογένειας της Ιορδανίας η οποία ωστόσο δεν θα γίνει η επόμενη βασίλισσα της χώρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.