H «χρυσή τομή» έχρισε και φέτος την πιο όμορφη γυναίκα στον πλανήτη - Και είναι… η Έμα Στόουν

Η πραγματική ομορφιά είναι μία έννοια με τόσες σημασίες όσες της δίνουν οι άνθρωποι. Για πολλούς, η πραγματική ομορφιά δεν ξεκινά στην εξωτερική εμφάνιση, αλλά για όποιον θέλει να έχει έναν πιο στιβαρό ορισμό, υπάρχει ο κανόνας της «χρυσής τομής», που ισχύει για άντρες και γυναίκες.

Οι αναλογίες της «χρυσής τομής» χρονολογούνται από την αρχαιότητα και έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της σωματικής τελειότητας. Βασίζεται στον Phi, έναν άρρητο αριθμό που ξεκινά με τα ψηφία 1,61803...και ούτω καθεξής στο διηνεκές.

Ένας επαγγελματίας πλαστικός χειρουργός χρησιμοποίησε αυτές τις αναλογίες για να ορίσει τις πιο όμορφες γυναίκες, με βάση τις σχετικές θέσεις των χαρακτηριστικών του προσώπου. Η πιο όμορφη γυναίκα στον πλανήτη, λοιπόν, είναι η Έμα Στόουν. Η βραβευμένη με Όσκαρ σταρ των ταινιών «Poor Things» και «La La Land» βρέθηκε στην πρώτη θέση της λίστας.

«Η Έμμα Στόουν κέρδισε επάξια την πρώτη θέση όταν όταν μετρήθηκαν όλα τα στοιχεία του προσώπου για φυσική τελειότητα», εξήγησε ο Δρ. Τζούλιαν Ντε Σίλβα, ο οποίος διευθύνει το Κέντρο Προηγμένης Κοσμητικής και Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου στο Λονδίνο. «Πήρε την υψηλότερη βαθμολογία για τα φρύδια της (94,2%) και υψηλές βαθμολογίες σε όλες τις άλλες κατηγορίες».

Τη λίστα των όμορφων γυναικών, επίσης, συμπληρώνουν οι: Zendaya, Beyonce, Jenna Ortega και Margot Robbie.

Η λίστα

Emma Stone – 94.72% Zendaya – 94.37% Freida Pinto – 94.34% Vanessa Kirby – 94.31% Jenna Ortega – 93.91% Olivia Rodrigo – 93.71% Margot Robbie – 93.43% Aishwarya Rai Bachchan – 93.41% Tang Wei – 93.08% Beyoncé – 92.4%



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.