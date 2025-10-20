Η Μιράντα Κερ (Miranda Kerr) και ο Έβαν Σπίγκελ (Evan Spiegel) κρατούν τα παιδιά τους μακριά από τις οθόνες. Το κορυφαίο μοντέλο αποκάλυψε ότι η ίδια και ο ιδρυτής του Snapchat έχουν συγκεκριμένους κανόνες όσον αφορά στον χρόνο που περνούν μπροστά από την οθόνη, ο 7χρονος Χαρτ, ο 6χρονος Μάιλς και ο 19μηνών Πιερ καθώς και ο 14χρονος γιος της Φλιν, τον οποίο μοιράζεται με τον πρώην σύζυγό της Ορλάντο Μπλουμ.

Miranda Kerr and Evan Spiegel's Surprising Screen Time Rule for 4 Kids Revealed: https://t.co/2cVMN7k3Wq pic.twitter.com/RnesMFp6v1 October 20, 2025

«Ο σύζυγός μου είναι πολύ αντίθετος με τις οθόνες στα μικρά παιδιά επειδή έτσι μεγάλωσε», είπε η Κερ στο αποκλειστικό απόσπασμα του E! News από το επεισόδιο της 20ής Οκτωβρίου του podcast «The Skinny Confidential Him & Her Show» της Dear Media, που συμπαρουσιάζουν οι Μάικλ και Λόριν Μπόστικ.

Ωστόσο, εξήγησε πως κατάφεραν να καταλήξουν σε έναν μικρό συμβιβασμό για τους μεγαλύτερους γιους τους. «Του είπα:'Μου φαίνεται ωραίο, ίσως το Σαββατοκύριακο ή σε κάποια ειδική περίσταση, να μαζευόμαστε με τα μεγαλύτερα παιδιά και τον Φλιν, αν θέλει, και να βλέπουμε αγκαλιά μια ταινία'. Και εκείνος μου είπε, 'Εντάξει, αλλά όχι κάθε Σαββατοκύριακο'», ανέφερε η Κερ.

Mία πρόσφατη εξαίρεση στον κανόνα δόθηκε κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, όταν ο 7χρονος Χαρτ συμμετείχε σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα όπου έμαθε «λίγο Minecraft». Οι κανόνες όμως διαφοροποιούνται για τον νεαρό Φλιν, ο οποίος απέκτησε κινητό τηλέφωνο στην ηλικία των 13 ετών και επικοινωνεί με τους φίλους του μόνο μέσω Snapchat.

Η Κερ υπογράμμισε το γεγονός ότι η πλατφόρμα — την οποία ίδρυσε ο Έβαν το 2011 — προσφέρει εφαρμογές όπως το «Family Center» και το «The Keys» που «εξηγούν μερικούς από τους κινδύνους που εμφανίζονται στο διαδίκτυο».

«Τις παρακολουθείς μαζί τους που επεξηγούν με απλό τρόπο τι μπορεί να πάει στραβά ή πώς να το προλάβεις και πότε να απευθυνθείς σε κάποιον αν νιώσεις ότι κάτι δεν είναι σωστό. Αυτός είναι ο τρόπος που το κάνουμε εμείς στο σπίτι μας», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

