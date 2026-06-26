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Η αστυνομία του Παρισιού ζητεί από τους διοργανωτές να ακυρώσουν το Pride λόγω του καύσωνα

Η αστυνομία είχε εκδώσει την ίδια παράκληση για ένα μουσικό φεστιβάλ που αποκαλείται Solidays και μια αθλητική συνάντηση στο Στάδιο Σαρλετί

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Παρίσι

Η αστυνομία του Παρισιού ανακοίνωσε σήμερα ότι ζήτησε από τους διοργανωτές της Πορείας Περηφάνιας (Pride March), που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο, να την αναβάλουν λόγω των ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών που ασκούν πιέσεις στις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης και στα νοσοκομεία στη γαλλική πρωτεύουσα, διαφορετικά η αστυνομία θα την απαγορεύσει η ίδια.

Το Pride συγκεντρώνει συνήθως δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους της πόλης.

Η αστυνομία είχε εκδώσει την ίδια παράκληση για ένα μουσικό φεστιβάλ που αποκαλείται Solidays και μια αθλητική συνάντηση στο Στάδιο Σαρλετί τα οποίο αναμένονταν επίσης να ελκύσουν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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TAGS: ΠΑΡΙΣΙ Καύσωνας
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