Στη συνεδρίαση των τομεαρχών της «Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ)» μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση και παρουσιάζοντας το πλαίσιο της πολιτικής δράσης του νέου εγχειρήματος.

Ο κ. Τσίπρας συνεχάρη τα στελέχη για την ανάληψη «σοβαρής ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και την ιστορία», σημειώνοντας ότι το νέο πολιτικό εγχείρημα δεν στοχεύει στην «κατάληψη αξιωμάτων», αλλά στην «κατάθεση δουλειάς, επιμονής και αφοσίωσης».

Αναφερόμενος στην κοινωνική συγκυρία, υποστήριξε ότι οι πολίτες που εργάζονται καθημερινά αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος ζωής και προβλήματα που σχετίζονται με την υγεία, την εκπαίδευση, την εργασία και την ασφάλεια, ζητώντας «ουσιαστικές λύσεις και όχι μόνο κριτική».

Ο ίδιος έκανε λόγο για ανάγκη «σχεδίου, ρεαλισμού αλλά και ρήξεων όπου απαιτείται», τονίζοντας ότι η αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση είναι πλέον «εύκολη», λόγω της κοινωνικής δυσαρέσκειας για το κόστος ζωής και ζητήματα διαφάνειας και θεσμών.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η δυσαρέσκεια αυτή δεν περιορίζεται σε ψηφοφόρους της αντιπολίτευσης, αλλά επεκτείνεται και σε πολίτες που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για ευρύτερη κοινωνική αποδοκιμασία.

«Ο πολιτικός κύκλος του κ. Μητσοτάκη έχει κλείσει», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ζητούμενο πλέον είναι η διαμόρφωση πρότασης για την επόμενη μέρα.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε:

«Η κριτική απέναντι στην κυβέρνηση, ξέρετε, είναι γνωστή, και θα έλεγα πλέον είναι και εύκολη, δεν είναι δύσκολη. Είναι περισσότερο από εμφανές ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών δυσφορεί πλέον έντονα για το υψηλό κόστος ζωής, με την ανικανότητα, την έλλειψη πολιτικής βούλησης σε αυτό το από την πλευρά της κυβέρνησης να αντιμετωπιστεί αυτό το υψηλό κόστος ζωής, διότι κάποιοι κερδίζουν από αυτό το υψηλό κόστος ζωής, είναι επίσης περισσότερο από εμφανές ότι οι πολίτες δυσφορούν με αυτό το κλίμα της εκτεταμένης διαφθοράς, με τα σκάνδαλα, με την κακοποίηση του κράτους δικαίου, και είναι εμφανές ότι δεν δυσφορούν μονάχα αυτοί οι οποίοι είναι διάκινδοι αρνητικά, δεν είναι ψηφοφόροι της σημερινής κυβέρνησης, ακόμα και ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σκληρή κριτική στα θέματα αυτά δεν ασκούμε μονάχα εμείς, ακόμη και οι πρώην πρωθυπουργοί της συντηρητικής παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, αυτό που ζητάνε οι πολίτες από εμάς δεν είναι μόνο κριτική».

Κλείνοντας, ο κ. Τσίπρας κάλεσε τα στελέχη του νέου εγχειρήματος να έχουν καθαρό, απλό και ουσιαστικό λόγο, σημειώνοντας ότι η πολιτική επικοινωνία πρέπει να είναι «χωρίς ξύλινη γλώσσα, με αυτοπεποίθηση αλλά χωρίς αλαζονεία».

Πηγή: skai.gr

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