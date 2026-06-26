Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διάστημα εντός της επόμενης διετίας ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την παρουσίαση της νέας Εθνικής Στρατηγικής Διαστήματος με ορίζοντα το 2035. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η εκτόξευση αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, ενώ η αποστολή θα έχει διάρκεια έως τρεις εβδομάδες. Ο Έλληνας αστροναύτης θα εκτελέσει επιστημονικά πειράματα και τεχνολογικές επιδείξεις που έχουν προταθεί από ελληνικά πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, φορείς και επιχειρήσεις, με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής έρευνας, την προβολή της εγχώριας τεχνολογίας και την ανάπτυξη νέων διεθνών συνεργασιών.

Παράλληλα, κατά την παρουσίαση ανακοινώθηκαν δράσεις για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής κοινότητας, μεταξύ των οποίων πανελλήνιο μαθητικό πρόγραμμα κατασκευής μικροδορυφόρων, διαγωνισμοί STEM και εκπαιδευτικές δράσεις που θα φέρουν τους μαθητές σε επαφή με τις διαστημικές επιστήμες.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου παρουσίασε το νέο εθνικό διαστημικό πρόγραμμα «ΕΛΛΑΣ Space II», συνολικού ύψους 350 εκατ. ευρώ, το οποίο θα υλοποιηθεί σε ορίζοντα τετραετίας με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος.

«Σήμερα κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα, ακόμα μεγαλύτερο τολμώ να πω. Περνάμε από τη δημιουργία υποδομών σε πραγματικές, βιώσιμες εθνικές δυνατότητες. Από το τοπικό πρωτάθλημα πάμε πλέον σε κατηγορία Champions League», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαστεργίου.

Όπως εξήγησε, το πρόγραμμα περιλαμβάνει νέους δορυφόρους παρατήρησης Γης υψηλής ανάλυσης, συστήματα ασφαλών δορυφορικών επικοινωνιών, τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για την αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων, καθώς και ανάπτυξη εθνικής παραγωγικής βάσης για τη διαστημική βιομηχανία.

Ο υπουργός ανακοίνωσε επίσης την έναρξη του πρώτου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαστημικού Προγράμματος.

«Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου από όλη την Ελλάδα καλούνται να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν και να στείλουν σε τροχιά πραγματικούς δορυφόρους. Θέλουμε να εμπνεύσουμε μια ολόκληρη γενιά να ονειρευτεί ψηλά, όσο ψηλά μπορεί να φτάσει το ανθρώπινο πνεύμα», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής της ESA Γιόζεφ Άσμπαχερ χαρακτήρισε εντυπωσιακή την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα στον διαστημικό τομέα από το 2019 μέχρι σήμερα.

«Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος από το πόσο γρήγορα αναπτυχθήκατε, από όσα έχετε πετύχει και από τη συνέπεια με την οποία επενδύετε στο Διάστημα. Η Ελλάδα εξελίσσεται ταχύτατα σε έναν σημαντικό περιφερειακό κόμβο σχεδιασμού δορυφόρων, παρατήρησης της Γης και διαστημικής έρευνας», δήλωσε.

Αναφερόμενος στην προοπτική αποστολής Έλληνα αστροναύτη, ο κ. Άσμπαχερ διευκρίνισε ότι η ESA αναλαμβάνει να διερευνήσει όλες τις προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της αποστολής.

«Θα υποστηρίξουμε τη διερεύνηση των επιλογών για μια μελλοντική σύντομη εμπορική διαστημική πτήση για Έλληνα πολίτη, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για τους αστροναύτες και με την υποστήριξη υλοποίησης της ESA. Δεν ανακοινώνουμε σήμερα συγκεκριμένη αποστολή. Ανακοινώνουμε όμως μια σαφή εντολή: Να διερευνήσουμε τον δρόμο που θα οδηγήσει σε αυτήν», ανέφερε.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γιόζεφ Άσμπαχερ αναφέρθηκε στον Ανδριανό Γολέμη, Έλληνα ιατρό πτήσεων που εργάζεται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών της ESA στην Κολωνία και συγκαταλέγεται στους επιλαχόντες της τελευταίας διαδικασίας επιλογής αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος.

Ο επικεφαλής της ESA επισήμανε ακόμη ότι η Ελλάδα μετατρέπεται πλέον από απλό χρήστη διαστημικών υπηρεσιών σε ενεργό συνδιαμορφωτή της ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής.

«Η Ελλάδα δεν είναι πλέον μόνο χρήστης του Διαστήματος. Είναι ενεργός συντελεστής του ευρωπαϊκού διαστημικού οικοσυστήματος. Φέρνει τεχνογνωσία, δυναμισμό, πολιτική βούληση και ξεκάθαρο όραμα. Είναι ένα πολύτιμο μέλος της ESA και είμαστε υπερήφανοι που στεκόμαστε δίπλα της καθώς οικοδομεί τις διαστημικές της δυνατότητες», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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