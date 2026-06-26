Βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα. Ο αριθμός των νεκρών από τους «δίδυμους» καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα έχει αυξηθεί σε περίπου 235 και τουλάχιστον 4.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας της χώρας. Ο δεύτερος σεισμός, μεγέθους 7,5 Ρίχτερ, ήταν ο ισχυρότερος στη Βενεζουέλα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Σύμφωνα με τις νεότερες αναφορές οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 50.000. Πολλοί άνθρωποι αγνοούνται ή εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια καθώς οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται μέχρι το πρω της Παρασκευής. Πολλοί κάτοικοι δεν έχουν πού να πάνε μετά την ισοπέδωση των σπιτιών τους στην πόλη-λιμάνι Λα Γκουάιρα, την πρωτεύουσα Καράκας και τις γύρω περιοχές.

Οι ΗΠΑ αναπτύσσει ομάδες διάσωσης στη Βενεζουέλα, αν και δεν είναι ακόμη σαφές πότε θα φτάσουν, και οι δεσμεύσεις για ξένη βοήθεια καταφθάνουν ραγδαία. Οι Βενεζουελάνοι που ζουν στο εξωτερικό περιμένουν με αγωνία ενημερώσεις από τους αγαπημένους τους.

Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας υπέστη ζημιές και έκλεισε. Ο ανώτερος αξιωματούχος του ΟΗΕ Τομ Φλέτσερ επισήμανε ότι «οι επόμενες ημέρες θα απαιτήσουν μια τεράστια συλλογική προσπάθεια» για να βοηθηθούν όσοι επλήγησαν από τους σεισμούς. Προειδοποίησε επίσης ότι πριν από την καταστροφή, σχεδόν οκτώ εκατομμύρια άνθρωποι στη χώρα χρειάζονταν ήδη ανθρωπιστική υποστήριξη.

Η καταστροφή έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή για τη Βενεζουέλα, η οποία βρισκόταν ήδη σε πολιτική και οικονομική κρίση.

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