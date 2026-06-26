ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 6,24% του ετήσιου δείκτη αναπροσαρμογής ασφαλίστρων υγείας το 2024

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε σήμερα, 26 Ιουνίου, τον Ετήσιο Δείκτη Αναπροσαρμογής μακροχρόνιων ασφαλίσεων υγείας (ΕΔΑ) για το 2024, ο οποίος καταρτίζεται βάσει του νόμου 5170/2025.

Ο δείκτης δεν περιλαμβάνεται στο Ημερολόγιο Δελτίων Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ για το 2026, καθώς αποτελεί νέα και πρόσθετη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τον συγκεκριμένο νόμο, για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και ειδικών αναγκών της κοινωνίας και της οικονομίας.

Δεδομένου ότι η αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων συνδέεται με την ηλικιακή μεταβολή των ασφαλισμένων, η ΕΛΣΤΑΤ δημοσίευσε τον ΕΔΑ τόσο με όσο και χωρίς την επίδραση της ηλικίας.

Για το 2024, ο ΕΔΑ κατέγραψε αύξηση 6,24% με την επίδραση της ηλικίας, ενώ χωρίς την επίδραση της ηλικίας η αύξηση διαμορφώθηκε στο 1,25%.

Για τον υπολογισμό του δείκτη, η ΕΛΣΤΑΤ λαμβάνει υπόψη τα όρια κάλυψης που προβλέπονται από τα ασφαλιστικά προγράμματα, τα ποσά ενδεχόμενης συμμετοχής του ασφαλισμένου στο συνολικό κόστος, τα συνολικά ποσά που καταβλήθηκαν από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για κάθε περίπτωση αποζημίωσης, τα ποσά των εκκρεμών αποζημιώσεων, τις ημερομηνίες αναγγελίας των ασφαλιστικών περιπτώσεων και το χρονικό σημείο αναφοράς των στοιχείων αυτών.

Ως αποζημιώσεις νοούνται τα ποσά που καταβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, εξαιρουμένων των επιδοματικών αποζημιώσεων, στο πλαίσιο ατομικών συμβάσεων ασφάλισης υγείας, μακροχρόνιων και ετησίως ανανεούμενων. Τα ποσά αυτά αφορούν πραγματοποιηθέντα έξοδα νοσηλείας για ιατρικές υπηρεσίες που σχετίζονται με νοσηλεία σε ιδιωτικά θεραπευτικά ιδρύματα, όπως νοσοκομεία, κλινικές ή άλλα θεραπευτικά ιδρύματα.

Με έτος βάσης το 2021, όταν ο δείκτης είχε τιμή 100, ο ΕΔΑ με την επίδραση της ηλικίας διαμορφώθηκε το 2024 στις 128,04 μονάδες, από 120,52 μονάδες το 2023 και 113,47 μονάδες το 2022. Χωρίς την επίδραση της ηλικίας, ο δείκτης ανήλθε στις 110,22 μονάδες το 2024, από 108,86 μονάδες το 2023 και 107,72 μονάδες το 2022.

Στις μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης υγείας, η ετήσια μεταβολή του δείκτη αναπροσαρμογής το 2024, με την επίδραση της ηλικίας, ήταν αύξηση 7,23%, έναντι αύξησης 14,69% το 2023 και 14,07% το 2022. Χωρίς την επίδραση της ηλικίας, η αύξηση διαμορφώθηκε στο 1,76%, από 8,90% το 2023 και 8,23% το 2022.

Στις ετησίως ανανεούμενες συμβάσεις ασφάλισης υγείας, η ετήσια μεταβολή του δείκτη αναπροσαρμογής το 2024, με την επίδραση της ηλικίας, ήταν αύξηση 5,36%, έναντι μείωσης 1,03% το 2023 και αύξησης 12,82% το 2022. Χωρίς την επίδραση της ηλικίας, η αύξηση ανήλθε σε 0,79%, έναντι μείωσης 5,60% το 2023 και αύξησης 7,18% το 2022.

Για την κατάρτιση του δείκτη, η ΕΛΣΤΑΤ συλλέγει από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις αναλυτικά δεδομένα για όλους τους προβλεπόμενους παράγοντες υπολογισμού που αφορούν μακροχρόνιες και ετησίως ανανεούμενες συμβάσεις ασφάλισης υγείας.

Τα δεδομένα ελέγχονται αρχικά ως προς την ακρίβεια και την πληρότητά τους. Στη συνέχεια υπολογίζονται το καθαρό κόστος κάλυψης, η έκθεση στον κίνδυνο, η συχνότητα εμφάνισης ζημιάς και το μέσο κόστος ζημιάς, από τα οποία προκύπτουν οι επιμέρους ετήσιοι δείκτες αναπροσαρμογής για τις μακροχρόνιες και τις ετησίως ανανεούμενες συμβάσεις ασφάλισης υγείας.

Ο ΕΔΑ υπολογίζεται ως η μέση ετήσια μεταβολή του καθαρού κόστους κάλυψης στις μακροχρόνιες και ετησίως ανανεούμενες συμβάσεις ασφάλισης υγείας.

Στις μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης υγείας, η έκθεση στον κίνδυνο, δηλαδή ο αριθμός ασφαλισμένων, διαμορφώθηκε το 2024 σε 240.840, από 256.122 το 2023 και 272.659 το 2022. Το πλήθος ζημιών ανήλθε σε 46.373 το 2024, από 49.911 το 2023 και 48.587 το 2022.

Η συνολική αποζημίωση στις μακροχρόνιες συμβάσεις έφθασε τα 229.008.770 ευρώ το 2024, από 227.733.476 ευρώ το 2023 και 212.624.135 ευρώ το 2022. Το μέσο κόστος ζημιάς αυξήθηκε στα 4.938 ευρώ το 2024, από 4.563 ευρώ το 2023 και 4.376 ευρώ το 2022, ενώ η συχνότητα εμφάνισης ζημιάς διαμορφώθηκε σε 19,25%.

Στις ετήσιες συμβάσεις ασφάλισης υγείας, η έκθεση στον κίνδυνο ανήλθε το 2024 σε 707.818 ασφαλισμένους, από 663.566 το 2023 και 554.915 το 2022. Το πλήθος ζημιών αυξήθηκε σε 71.070 το 2024, από 64.477 το 2023 και 53.412 το 2022.

Η συνολική αποζημίωση στις ετήσιες συμβάσεις διαμορφώθηκε σε 254.254.100 ευρώ το 2024, από 232.378.568 ευρώ το 2023 και 197.707.500 ευρώ το 2022. Το μέσο κόστος ζημιάς ανήλθε σε 3.578 ευρώ το 2024, από 3.604 ευρώ το 2023 και 3.702 ευρώ το 2022, ενώ η συχνότητα εμφάνισης ζημιάς διαμορφώθηκε σε 10,04%.

Σύμφωνα με τις μεθοδολογικές σημειώσεις, ο ΕΔΑ και οι επιμέρους δείκτες αναπροσαρμογής αποτελούν δείκτες κόστους αποζημιώσεων και αποτυπώνουν τη μεταβολή του καθαρού κόστους κάλυψης από το ένα έτος στο επόμενο. Σκοπός τους είναι η μέτρηση της μέσης ετήσιας μεταβολής των δαπανών νοσηλείας που καταβάλλονται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Για τον επιμέρους δείκτη μακροχρόνιων ασφαλίσεων υγείας του 2024 συλλέχθηκαν στοιχεία από 12 συνεισφέρουσες επιχειρήσεις, οι οποίες διαχειρίζονταν 13 χαρτοφυλάκια. Χρησιμοποιήθηκαν 760 χιλιάδες εγγραφές ασφαλιστικών καλύψεων και 102 χιλιάδες περιστατικά νοσηλείας.

Για τον επιμέρους δείκτη ετήσιων ασφαλίσεων υγείας του 2024 συλλέχθηκαν στοιχεία από 16 συνεισφέρουσες επιχειρήσεις, οι οποίες διαχειρίζονταν 17 χαρτοφυλάκια. Χρησιμοποιήθηκαν 2.125 χιλιάδες εγγραφές ασφαλιστικών καλύψεων και 137 χιλιάδες περιστατικά νοσηλείας.

Η γεωγραφική κάλυψη του δείκτη αφορά το σύνολο της χώρας, με δεδομένα από όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

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