Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, η ανθρωποκτονία 42χρονου στην Ανάβυσσο, ο οποίος την περασμένη Κυριακή (21/6) δέχτηκε χτύπημα με έναν κορμό δέντρου και στη συνέχεια κατέληξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση ξεκίνησε στις 22 Ιουνίου αρχικά ως αναγγελία για αιφνίδιο θάνατο. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση ανέτρεψε πλήρως τα δεδομένα. Στη νεκροψία-νεκροτομή εντόπισαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και στη συνέχεια ανέλαβε την υπόθεση ως ανθρωποκτονία η Ασφάλεια.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. - 3 συλλήψεις

Για την υπόθεση συστήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών. Κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, οργάνωσαν και υλοποίησαν το βράδυ της περασμένης Τρίτης (23/6) αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή της Αναβύσσου, όπου εντόπισαν και συνέλαβαν, 3 αλλοδαπούς ηλικίας 50, 51 και 52 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για υπόθαλψη – παρεμπόδιση δικαιοσύνης κατά συναυτουργία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και έτερο άτομο το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με δόλο και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Το χρονικό του εγκλήματος

Όπως προέκυψε από την ενδελεχή προανακριτική έρευνα, οι δράστες συναντήθηκαν με το θύμα στην οικία του 51χρονου κατηγορουμένου το απόγευμα της Κυριακής (21/6/2026) στην Ανάβυσσο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έλαβε χώρα διαπληκτισμός μεταξύ του θύματος και ενός εκ των κατηγορουμένων, ο οποίος του κατάφερε χτύπημα στο κεφάλι, με τη χρήση κορμού δέντρου, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό.

Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι, εκτός του 51χρονου, αποχώρησαν από την οικία, χωρίς να ενημερώσουν τις αστυνομικές Αρχές και χωρίς να μεριμνήσουν για την άμεση παροχή της αναγκαίας ιατρικής συνδρομής στο θύμα, με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατός του.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

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