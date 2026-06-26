Δεκαεξαώροφο κτίριο στα Άδανα, που υπέστη σοβαρές ζημιές από τους σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου 2023, κατεδαφίστηκε με χρήση 420 κιλών εκρηκτικών.
Damaged 16-story building in Türkiye's Adana is brought down in a controlled demolition
Building, heavily damaged in Feb. 6, 2023 earthquakes, is demolished using 420 kilograms of explosives pic.twitter.com/a3JmsKVdKm— Anadolu English (@anadoluagency) June 25, 2026
Η ελεγχόμενη κατεδάφιση του συγκεκριμένου κτιρίου στα Άδανα αποτελεί μέρος του τεράστιου προγράμματος εκκαθάρισης και ανοικοδόμησης που υλοποιεί η Τουρκία στις πληγείσες περιοχές μετά τους φονικούς σεισμούς του 2023.
Επρόκειτο για έναν πύργο με κατοικίες 16 ορόφων, ο οποίος είχε κριθεί άκρως επικίνδυνος και «βαριά κατεστραμμένος» αμέσως μετά τον σεισμό. Είχε εκκενωθεί εδώ και μήνες για λόγους ασφαλείας.
Λόγω του μεγέθους και της τοποθεσίας του κτιρίου, η παραδοσιακή κατεδάφιση με μηχανικά μέσα (εκσκαφείς) κρίθηκε χρονοβόρα και επικίνδυνη για τα γύρω κτίρια. Έτσι, επιλέχθηκε η μέθοδος της ελεγχόμενης έκρηξης, κάτι που έχει συμβεί και σε ανάλογη περίπτωση στην Αθήνα.
Η κατεδάφιση ολοκληρώθηκε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Το κτίριο κατέρρευσε «προς τα μέσα» (κατακόρυφη κατάρρευση).
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