Η Ρεμπέκα Χολ (Rebecca Hall) πρωταγωνίστησε στο κόκκινο χαλί του 5ου ετήσιου γκαλά που διοργάνωσε το Μουσείο Κινηματογράφου της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, επιλέγοντας μια δημιουργία του Τομ Μπράουν, η οποία συνδύαζε αριστοτεχνικά την υψηλή τέχνη με την εκκεντρικότητα.

Rebecca Hall redefines red carpet artistry with a look that blends intellect, sculptural design, and understated powerhttps://t.co/z7axMEIf9p pic.twitter.com/4zXxEKCfxg October 19, 2025

Το σύνολο -από τη συλλογή Άνοιξη 2026- περιλάμβανε ένα διάφανο body με τρισδιάστατο σχέδιο στο μπροστινό μέρος που δημιουργούσε την ψευδαίσθηση μιας γυμνής γυναικείας μορφής σε απαλούς τόνους του γκρι, ιβουάρ και μαύρου. Η ίδια η ηθοποιός περιέγραψε το εντυπωσιακό μοτίβο ως ένα «γκρι καμουφλάζ στη γυναικεία θηλυκότητα».

Ενώ στην παρουσίαση του οίκου το εκκεντρικό τοπ συνδυαζόταν με μία πλισέ μίνι φούστα και ψηλές κάλτσες, η Χολ επέλεξε μία μαύρη κλασική μάξι φούστα. Ολοκλήρωσε την εμφάνιση με ένα ζευγάρι μαύρα πέδιλα και ένα δαχτυλίδι, χαρίζοντας μια κομψή ισορροπία στο σύνολο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κόρη του Βρετανού σκηνοθέτη και ιδρυτή της Royal Shakespeare Company, Πίτερ Χολ, βρίσκεται στο καστ αστέρων της επερχόμενης ταινίας του βραβευμένου Τζέιμς Λ. Μπρουκς, «Ella McCay».

Η Έμα Μάκι έχει αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ στο πλευρό της βρίσκονται, επίσης, οι Τζέιμι Λι Κέρτις, Γούντι Χάρελσον, Άιο Εντεμπίρι, Άλμπερτ Μπρουκς και Κουμάιλ Ναντζιάνι. Η ταινία αναμένεται στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 12 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την «Daily Mail».

rebecca hall wears thom browne to attend the fifth annual academy museum gala in los angeles.



rebecca wears a spring 2026 runway sheer tulle body suit with intarsia women’s torso in mixed shades of grey cotton seersucker and wool suiting with a low… pic.twitter.com/g9GH2TW4OI — THOM BROWNE. (@ThomBrowne) October 19, 2025

Πηγή: skai.gr

