Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρεμπέκα Χολ: Η εκκεντρική της εμφάνιση στο γκαλά του Μουσείου Κινηματογράφου της Ακαδημίας (φωτό)

Η ίδια η ηθοποιός περιέγραψε το εντυπωσιακό μοτίβο ως ένα «γκρι καμουφλάζ στη γυναικεία θηλυκότητα»

Ρεμπέκα Χολ

Η Ρεμπέκα Χολ (Rebecca Hall) πρωταγωνίστησε στο κόκκινο χαλί του 5ου ετήσιου γκαλά που διοργάνωσε το Μουσείο Κινηματογράφου της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, επιλέγοντας μια δημιουργία του Τομ Μπράουν, η οποία συνδύαζε αριστοτεχνικά την υψηλή τέχνη με την εκκεντρικότητα.

Το σύνολο -από τη συλλογή Άνοιξη 2026- περιλάμβανε ένα διάφανο body με τρισδιάστατο σχέδιο στο μπροστινό μέρος που δημιουργούσε την ψευδαίσθηση μιας γυμνής γυναικείας μορφής σε απαλούς τόνους του γκρι, ιβουάρ και μαύρου. Η ίδια η ηθοποιός περιέγραψε το εντυπωσιακό μοτίβο ως ένα «γκρι καμουφλάζ στη γυναικεία θηλυκότητα».

Ρεμπέκα Χολ

Ενώ στην παρουσίαση του οίκου το εκκεντρικό τοπ συνδυαζόταν με μία πλισέ μίνι φούστα και ψηλές κάλτσες, η Χολ επέλεξε μία μαύρη κλασική μάξι φούστα. Ολοκλήρωσε την εμφάνιση με ένα ζευγάρι μαύρα πέδιλα και ένα δαχτυλίδι, χαρίζοντας μια κομψή ισορροπία στο σύνολο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κόρη του Βρετανού σκηνοθέτη και ιδρυτή της Royal Shakespeare Company, Πίτερ Χολ, βρίσκεται στο καστ αστέρων της επερχόμενης ταινίας του βραβευμένου Τζέιμς Λ. Μπρουκς, «Ella McCay».

Ρεμπέκα Χολ

Η Έμα Μάκι έχει αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ στο πλευρό της βρίσκονται, επίσης, οι Τζέιμι Λι Κέρτις, Γούντι Χάρελσον, Άιο Εντεμπίρι, Άλμπερτ Μπρουκς και Κουμάιλ Ναντζιάνι. Η ταινία αναμένεται στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 12 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την «Daily Mail».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρεμπέκα Χολ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
67 0 Bookmark