Αποστάσεις από το «βραχυκύκλωμα» των δηλώσεων Αβραμόπουλου

Της Δώρας Αντωνίου

Σε πιο σύνθετη άσκηση για την κυβέρνηση από ότι αρχικά είχε εκτιμηθεί, εξελίσσεται το θέμα που έχει προκύψει με το ένταλμα για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο αναφορικά με εμπλοκή στο σκάνδαλο Qatargate. Χθες υπήρξε διπλή παρέμβαση, τόσο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, όσο και από κύκλους του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έπειτα από τις δηλώσεις του κ. Αβραμόπουλου στον ΣΚΑΪ, που προκάλεσαν ενόχληση και αναστάτωση. Δύο είναι τα σημεία τα οποία φαίνεται ότι προκάλεσαν τουλάχιστον προβληματισμό και έφεραν τις δημόσιες παρεμβάσεις με τις οποίες η κυβέρνηση εμφανίζεται να παίρνει αποστάσεις από όσα είπε ο πρώην επίτροπος.

Ο κ. Αβραμόπουλος άφησε αιχμές εναντίον του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, λέγοντας ότι όσον αφορά το ένταλμα, «ο κ. Χρυσοχοΐδης το είχε τρεις μέρες στο συρτάρι, δεν ξέρω γιατί, εγώ δεν το ήξερα». Και πρόσθεσε ότι ακολούθως ενημερώθηκε ο πρωθυπουργός και έπειτα έλαβε ο ίδιος γνώση για το ένταλμα. Όλη αυτή η περιγραφή παραπέμπει σε έναν χειρισμό πέραν της καθιερωμένης υπηρεσιακής οδού. Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελαν στην κυβέρνηση, θα ήταν να μεταδοθεί η αίσθηση ότι έγινε ειδικός χειρισμός επειδή το ένταλμα αφορούσε ένα στέλεχος της κυβερνητικής παράταξης. Έτσι, άμεσα από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πηγές έσπευσαν να αποκαταστήσουν την ορθή εικόνα. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψης διαβιβάσθηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών» ανέφεραν, τονίζοντας ότι «κανένας πολίτης δεν τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης».

Ακολούθησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος φρόντισε να υπογραμμίσει ότι «για να μην θεωρηθεί η οποιαδήποτε συγκάλυψη, εντός 24 ωρών το ένταλμα διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα». Από την κυβέρνηση έσπευσαν να βάλουν τέλος σε όποια πιθανή συζήτηση περί «ειδικών χειρισμών» και ενδεχόμενης συγκάλυψης, όπως ανέφερε και ο κ. Μαρινάκης, δίνοντας τους χρόνους και τη διαδικασία που ενεργοποίησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και τονίζοντας ότι δεν ακολουθήθηκε κανένα διαφορετικό πρωτόκολλο, σε σχέση με τις υπόλοιπες υποθέσεις που διεκπεραιώνονται καθημερινά.

Ο κ. Μαρινάκης έκανε και μία ακόμη επισήμανση αναφορικά με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν ότι ο κ. Αβραμόπουλος είχε κληθεί για εξηγήσεις από τις βελγικές Αρχές, αλλά δεν ανταποκρίθηκε. «Όταν μας καλούν οι Αρχές, οφείλουμε να πηγαίνουμε» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι αυτό δεν έχει να κάνει με τη σοβαρότητα ή όχι της υπόθεσης που ερευνάται, αλλά ότι αυτή είναι η ορθή αντιμετώπιση μιας τέτοιας κατάστασης. Ίσως η αντίδραση Μαρινάκη να ήρθε και ως σχόλιο στην αναφορά του κ. Αβραμόπουλου χθες ότι «δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά», η οποία προκάλεσε εντύπωση.

Υπήρξε και μία τρίτη αναφορά του κ. Μαρινάκη, που ερμηνεύεται σαν μήνυμα προς τον κ. Αβραμόπουλο. Ο πρώην επίτροπος, απαντώντας σε ερώτηση για το εάν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, απάντησε ότι «αυτό θα το δούμε, είναι νωρίς να μιλήσουμε. Θα είναι δική μου απόφαση αν θα είμαι υποψήφιος». «Τα ψηφοδέλτια τα αποφασίζει ένας και μόνο. Ο πρωθυπουργός, με την ιδιότητά του ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Άρα κανείς δεν είναι υποψήφιος, αν δεν το ανακοινώσει ο πρωθυπουργός», απάντησε ο κ. Μαρινάκης.

Πηγή: skai.gr

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