Η Millie Bobby Brown δέχτηκε «bullying» για την πρόσφατη εμφάνισή της στην πρεμιέρα της ταινίας «Electric State». Κάποια «τρολ» του διαδικτύου έγραψαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι μοιάζει με γριά, με την ηθοποιό να δίνει τη δική της «αιχμηρή» απάντηση στα συγκεκριμένα σχόλια.

«Θέλω να αφιερώσω λίγο χρόνο για να ασχοληθώ με κάτι που νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο από εμένα, κάτι που επηρεάζει κάθε νεαρή γυναίκα που μεγαλώνει κάτω από δημόσιο έλεγχο», δήλωσε η ηθοποιός σε ένα βίντεο που «ανέβασε» στο Instagram.

«Ξεκίνησα σε αυτή τη βιομηχανία όταν ήμουν 10 ετών. Μεγάλωσα μπροστά στον κόσμο και για κάποιο λόγο, οι άνθρωποι δεν φαίνεται να μπορούν να μεγαλώσουν μαζί μου».

Η Μπράουν, η οποία σήμερα είναι 21 ετών, υποστήριξε ότι οι επικριτές της περιμένουν να «μείνει παγωμένη στον χρόνο» και να εξακολουθεί να μοιάζει όπως ήταν στην πρώτη σεζόν του «Stranger Things».

«Και επειδή δεν το κάνω, με έχουν στοχοποιήσει», πρόσθεσε η διάσημη ηθοποιός. Κατηγόρησε επίσης διάφορα πρωτοσέλιδα και δημοσιογράφους ότι «κοροϊδεύουν την εμφάνιση μιας νεαρής γυναίκας».

«Το γεγονός ότι δημοσιογράφοι ξοδεύουν τον χρόνο τους αναλύοντας το πρόσωπό μου, το σώμα μου, τις επιλογές μου, είναι ενοχλητικό», συνέχισε η Βρετανίδα ηθοποιός.

Τόνισε επίσης ότι είναι «ακόμη χειρότερο» το γεγονός ότι ορισμένα από τα άρθρα γράφονται από γυναίκες. «Οι απογοητευμένοι άνθρωποι δεν μπορούν να αντέξουν να βλέπουν ένα κορίτσι να γίνεται γυναίκα με τους δικούς της όρους, όχι με τους δικούς τους. Αρνούμαι να απολογηθώ για το γεγονός ότι μεγάλωσα. Αρνούμαι να μικρύνω τον εαυτό μου για να χωρέσω στις μη ρεαλιστικές προσδοκίες των ανθρώπων που δεν μπορούν να αντέξουν να δουν ένα κορίτσι να γίνεται γυναίκα». Και πρόσθεσε: «Έχουμε γίνει μια κοινωνία όπου είναι πολύ πιο εύκολο να επικρίνεις παρά να κάνεις ένα κομπλιμέντο».

