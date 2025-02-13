H Millie Bobby Brown αγαπάει την αγροτική ζωή. Η ηθοποιός έχει αφήσει το Χόλιγουντ και απολαμβάνει τη νέα της ζωή σε μια φάρμα. Η 20χρονη Βρετανίδα ηθοποιός του «Stranger Things» μίλησε για τις χαρές - και τις δυσκολίες - της αγροτικής ζωής, τις οποίες μοιράζεται με τον 22χρονο σύζυγό της, Jake Bongiovi, γιο του τραγουδιστή Jon Bon Jovi, σε συνέντευξή της στο «Vanity Fair».

«Δεν το κάνω για την αισθητική», είπε. «Το κάνω επειδή αγαπώ αυτό τον τρόπο ζωής. Ίσως υπάρχουν κάποιοι σύζυγοι εκεί έξω που το κάνουν επειδή φαίνεται υγιές, αλλά δεν είναι».

Γίνοντας ρεαλίστρια, η ηθοποιός ανέφερε με χιούμορ: «Αν δεν μαζεύεις περιττώματα αλόγου ή δεν πλένεις μια αγελάδα με γυμνά χέρια, τότε αυτή η ζωή δεν είναι φτιαγμένη για σένα. Καθόλου».

Έχοντας άλογα, πρόβατα, κατσίκες, αγελάδες και γαϊδούρια, καθώς και μια γάτα και έναν σκύλο θεραπείας, τη Winnie, είναι σαφές ότι η Brown αγαπάει τα ζώα. Αυτή η αγάπη την παρακίνησε να δημιουργήσει μια οργάνωση διάσωσης ζώων και, το 2022, να αρχίσει να παρακολουθεί μαθήματα κτηνιατρικών σπουδών.

«Είμαι σε θέση να θεραπεύω πληγές, να τους παίρνω τον σφυγμό, να μετράω την αρτηριακή πίεση, τέτοια πράγματα. Οι εκστρατείες υιοθεσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι υπέροχες προσωρινά, αλλά πρέπει πραγματικά να μπεις εκεί μέσα και να κάνεις τη δουλειά για να κάνεις τη διαφορά», τόνισε.

Η ίδια και ο Jake παντρεύτηκαν τον περασμένο Μάιο, αρχικά σε μια μικρή τελετή, και τον Σεπτέμβριο έκαναν μια πιο επίσημη τελετή στην Τοσκάνη.

