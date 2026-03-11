Μάθιου Φοξ: Η αλήθεια πίσω από την αποχώρησή του από το Χόλιγουντ μετά το «Lost»

Ο Μάθιου Φοξ βρισκόταν στην κορυφή του Χόλιγουντ και μετά απομακρύνθηκε. Ο σταρ του «Lost», σήμερα 59 ετών, έκανε ένα διάλειμμα από την υποκριτική για περισσότερο από μια δεκαετία, παρόλο που πρωταγωνιστούσε σε μία από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές επιτυχίες, στον ρόλο του Dr. Jack Shephard.

Ο διάσημος ηθοποιός, που επιστρέφει τώρα στο προσκήνιο με ρόλο στο spin-off του «Yellowstone» με τίτλο «The Madison», μίλησε για την απόφασή του να κάνει παύση από την υποκριτική κατά την παρουσία του στην πρεμιέρα της νέας του σειράς στη Νέα Υόρκη. Παραδέχτηκε ότι το απαιτητικό πρόγραμμά του στα χρόνια της μεγάλης επιτυχίας του «Lost» σήμαινε ότι έχασε στιγμές από τα παιδικά χρόνια των παιδιών του.

«Είχα χάσει μέρος της παιδικής τους ηλικίας επειδή ήμουν συνεχώς στα γυρίσματα του “Lost” και παράλληλα έκανα ταινίες και προωθητικές εμφανίσεις», είπε. «Ήταν η σωστή στιγμή για μένα να κάνω ένα βήμα πίσω, να σταματήσω λίγο και να αφιερωθώ στους ανθρώπους που αγαπώ και νοιάζομαι περισσότερο στον κόσμο».

Μετά από πάνω από μια δεκαετία μακριά από το Χόλιγουντ και την υποκριτική, ωστόσο, ο ηθοποιός ανέφερε ότι τελικά άρχισε να του λείπει η τέχνη της αφήγησης. Επέστρεψε στην τηλεόραση το 2022 με τη σειρά «Last Light», που ήταν ο πρώτος του τηλεοπτικός ρόλος από τότε που τελείωσε το «Lost» το 2010. Αργότερα εμφανίστηκε και στην κωμική σειρά «CAUGH*T» πριν πάρει τον τελευταίο του ρόλο.

«Μου έλειψε κάπως η αφήγηση ιστοριών», εξήγησε, προσθέτοντας ότι είπε αμέσως «ναι» όταν ο παραγωγός Taylor Sheridan του πρότεινε να συμμετάσχει στο «The Madison». Στη σειρά αυτή, ο Φοξ υποδύεται έναν σκληροτράχηλο εργένη που λατρεύει τη ζωή στη φύση.

