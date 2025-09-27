Με αυστηρό λουκ που θύμιζε την Μιράντα Πρίσλεϊ (την αυστηρή διευθύντρια περιοδικού μόδας στο «Ο Διάβολος Φοράει Prada»), η Μέριλ Στριπ εμφανίστηκε σήμερα στο σόου Dolce & Gabbana, στο Μιλάνο.

Η μεγάλη σταρ του Χόλιγουντ κατέφθασε φορώντας μία μπεζ καπαρντίνα και γυαλιά ηλίου.

Η Στριπ κάθισε στην πρώτη σειρά, μαζί με τον επίσης διάσημο ηθοποιό Στάνλει Τούτσι, και παρακολούθησε την collection Άνοιξη – Καλοκαίρι 2026, χωρίς να αποχωριστεί τα γυαλιά ηλίου της – όπως έκανε πάντα και η θρυλική Αννα Γουίντουρ.

Πηγή: skai.gr

