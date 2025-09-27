Λογαριασμός
H Μέριλ Στριπ, α λα Μιράντα Πρίσλεϊ, στην πρώτη σειρά πασαρέλας στο Μιλάνο 

Η σταρ,  μαζί με τον επίσης διάσημο ηθοποιό Στάνλει Τούτσι, παρακολούθησε την collection Άνοιξη – Καλοκαίρι 2026, χωρίς να αποχωριστεί τα γυαλιά ηλίου της

μεριλ στριπ

Με αυστηρό λουκ που θύμιζε την Μιράντα Πρίσλεϊ (την αυστηρή διευθύντρια περιοδικού μόδας στο «Ο Διάβολος Φοράει Prada»),  η Μέριλ Στριπ εμφανίστηκε σήμερα στο σόου Dolce & Gabbana, στο Μιλάνο. 

Η μεγάλη σταρ του Χόλιγουντ κατέφθασε φορώντας μία μπεζ καπαρντίνα και γυαλιά ηλίου. 

μεριλ στριπ

Η Στριπ κάθισε στην πρώτη σειρά, μαζί με τον επίσης διάσημο ηθοποιό Στάνλει Τούτσι, και παρακολούθησε την collection Άνοιξη – Καλοκαίρι 2026, χωρίς να αποχωριστεί τα γυαλιά ηλίου της – όπως έκανε πάντα και η θρυλική Αννα Γουίντουρ. 

στριπ

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μέριλ Στριπ Meryl Streep Μιλάνο
