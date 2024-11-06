Οι θαυμαστές του Μπραντ Πιτ εξοργίστηκαν όταν μια γυναίκα άρπαξε τον ηθοποιό από τον λαιμό και του έδωσε ένα φιλί στο μάγουλο στο Γκραν Πρι του Μεξικού. Ωστόσο, παρά τον σάλο, ο 60χρονος σταρ του Χόλιγουντ δεν ενοχλήθηκε από την αυθόρμητη επίδειξη αγάπης της θαυμάστριάς του και είναι χαρούμενος που ήταν ένα φιλί και όχι μια γροθιά στο πρόσωπο.

Ο ηθοποιός γύριζε σκηνές για τη νέα του ταινία, F1, όταν η συγκεκριμένη κυρία-θαυμάστρια έτρεξε προς το μέρος του, τον τράβηξε από τον λαιμό και τον φίλησε, κρατώντας παράλληλα το τηλέφωνό της στο πρόσωπό του για να καταγράψει τη συγκλονιστική συνάντηση στην κάμερα.

Ο διάσημος ηθοποιός αιφνιδιάστηκε, αλλά δεν αισθάνθηκε απειλή... «Ο Μπραντ Πιτ είναι τόσο χαλαρός και δεν είναι ποτέ αρνητικός με τους θαυμαστές του», ανέφερε άνθρωπος που μίλησε στη «Daily Mail». «Αν και μπορεί να τον έπιασε απροετοίμαστο, στο τέλος της ημέρας εκτιμά τους φανατικούς θαυμαστές του. Δεν αισθάνθηκε ότι απειλήθηκε και δεν είχε θέμα με το φιλί στο μάγουλο. Στο τέλος της ημέρας ένα φιλί στο μάγουλο είναι σίγουρα πολύ καλύτερο από μια γροθιά στο πρόσωπο», πρόσθεσε ο ίδιος άνθρωπος.

Ο Πιτ φαινόταν να προσπαθεί να «απελευθερωθεί» πριν επέμβει η ασφάλειά του για να απομακρύνει τη γυναίκα, η οποία γελούσε. Η συμπεριφορά της ενόχλησε τους θαυμαστές που χαρακτήρισαν τη θαυμάστρια «ασεβή».

Pure happiness on her face when she meets and kisses our Sonny 😅



Translation from the video

BRAD PITT CONQUERING MEXICO... LITERALLY

THIS IS HOW THE STAR LEFT THE TRACK



Video by @ESPNF1#RaceWeek #VivaMexico #APXGP #F1 #F1Movie pic.twitter.com/fHzTbgsNXu — Expensify APX GP (@expensifyapxgp) October 27, 2024

Πηγή: skai.gr

