Πρόσφατα, η Μελάνια Τραμπ έκανε την πρώτη της φωτογράφιση για περιοδικό ως Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, όχι στη Vogue (τη Βίβλο της Μόδας, όπως θα πίστευαν πολλοί), αλλά στο Hello. Επιπλέον, όταν δόθηκε στη δημοσιότητα το επίσημο πορτρέτο της Πρώτης Κυρίας, η Vogue «έκανε… με τα «κρεμμυδάκια» τη Μελάνια Τραμπ, σχολιάζοντας το ντύσιμο της καυστικά.

Τι συμβαίνει λοιπόν μεταξύ της Άννα Γουίντουρ, της εμβληματικής πρώην διευθύντριας της Vogue και της αδιαμφισβήτητα στιλάτης, Μελάνια Τραμπ;

Η Πρώτη Κυρία δεν πρόκειται να κοσμήσει το εξώφυλλο της Vogue σύντομα και οι πόρτες του Λευκού Οίκου είναι κλειστές για τη διάσημη συντάκτρια μόδας.

Από εξώφυλλα... «πόρτα» στη Μελάνια, λόγω της πολιτικής του άντρα της

Σύμφωνα με την Telegraph, οι επαγγελματικές σχέσεις της Αννα Γουίντουρ με την οικογένεια Τραμπ ήταν πολύ καλές ήδη από το 1990.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Άννα Γουίντουρ περνούσαν πολύ χρόνο στη Νέα Υόρκη της μόδας τη δεκαετία του '90 και του 2000, όπως βλέπουμε και στο Sex and the City. Μάλιστα, η Γουίντουρ έβαλε την πρώτη σύζυγο του Τραμπ, Ιβάνα, στο εξώφυλλο της Vogue, τη χρονιά που χώρισαν. «Η Ιβάνα ήταν πολύ κομψή τότε και είχε εξαιρετικές σχέσεις με τη μόδα», δήλωσε η δημοσιογράφος μόδας και πρώην υπάλληλος της Vogue, Μπρόνουιν Κόσγκρεϊβ.

Η Μελάνια Τραμπ, (Κνάους τότε, ως μοντέλο στη Νέα Υόρκη) είχε επίσης καλές σχέσεις και διασυνδέσεις με το διάσημο περιοδικό. Η Μελάνια εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Vogue το 2001, στο πλευρό του Τραμπ, σε σελίδες πάρτι, μετά την πρεμιέρα του Moulin Rouge και η Άννα Γουίντουρ την παρουσίασε ως νύφη στο εξώφυλλο της Vogue το 2005, με τον τίτλο «Πώς να παντρευτείς έναν δισεκατομμυριούχο».

Επιπλέον, το 2006, η Vogue δημοσίευσε ένα άρθρο για εκείνη όταν ήταν έγκυος με τον Μπάρον, με μία από τις πιο διάσημες φωτογραφίες τους να τους δείχνει να ποζάρουν στα σκαλιά του ιδιωτικού αεροπλάνου του Τραμπ.

Τι άλλαξε λοιπόν από τότε;

Οταν το 2017 η Μελάνια Τραμπ έγινε πλέον Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, τα εξώφυλλα της Vogue και οι προσκλήσεις σε πάρτι σταμάτησαν να έρχονται και η Άννα Γουίντουρ λέγεται ότι δεν επικοινώνησε ξανά μαζί της.

«Δεν είναι θέμα προσωπικό με τη Μελάνια, η Άννα την είχε ήδη προβάλει στο παρελθόν», εξήγησε η Κοσγκρέιβ.

«Επίσης, δεν είναι θέμα των ρούχων της. Είναι θέμα πολιτικής: δικαιώματα γυναικών, LGBT και άμβλωσης. Δεν μπορείς να συμπεριφέρεσαι έτσι, να φοράς σακάκι από τα Zara και να περιμένεις να είσαι στο εξώφυλλο της Vogue.» είπε η δημοσιογράφος μόδας.

Η Άννα Γουίντουρ άρχισε να εμπλέκεται με την πολιτική τα τελευταία 20 χρόνια. Ξεκίνησε με τη φιλία της με τη Μισέλ Ομπάμα και τελευταία έχει βοηθήσει στη συγκέντρωση χρημάτων για τους Δημοκρατικούς. Μάλιστα, σύμφωνα με άτομα γύρω της, η Άννα ήταν ιδιαίτερα αναστατωμένη τη βραδιά των εκλογών.

«Η Άννα είναι μεγάλη υποστηρίκτρια των Δημοκρατικών και την ενδιαφέρει πολύ αυτό», δήλωσε ένας πρώην υπάλληλος της Vogue. «Φαντάζομαι ότι η ιδέα να δει τους Τραμπ στο εξώφυλλο είναι κάτι που δεν θέλει καθόλου.»

«Δεν συμφέρει κανέναν η Μελάνια να βρεθεί στο εξώφυλλο της αμερικανικής Vogue», εξήγησε από την πλευρά της η δημοσιογράφος μόδας, Λορίν Σέρμαν.

«Είναι πολύ περίπλοκο θέμα αυτή τη στιγμή και δεν αξίζει τη δημοσιότητα.»

